Hoàng Thùy Linh mua lại kỷ vật của Johnny Trí Nguyễn

Đêm nhạc “Mặt trời mọc” diễn ra tại Nhà văn hóa Học sinh Sinh viên, Hà Nội. Bên cạnh chương trình ca nhạc từ thiện có mặt Thanh Lam, Khánh Linh, Ngọc Anh, Quang Hà, Bằng Cường…, còn có màn đấu giá các vật phẩm do những người nổi tiếng gửi tới ban tổ chức.

Hoàng Thùy Linh tươi cười khi trở thành chủ nhân mới của viên đá Thạch Phong Thủy từng mang lại may mắn cho Johnny Trí Nguyễn.

Đóng góp vào buổi đấu giá, Johnny Trí Nguyễn mang tới kỷ vật Thạch Phong Thủy do nhà thiết kế Mai Lâm tặng anh trước đây. Nam diễn viên chia sẻ: “Thạch Phong Thủy tượng trưng cho sự thành công và may mắn trong công việc. Qua đêm nhạc từ thiện, tôi muốn gửi gắm sự may mắn này cho những người dân Nhật Bản đã phải chịu ảnh hưởng của thiên tai và chúc ai đó thắng cuộc trong cuộc đấu giá này sẽ thành công trong mọi việc”.

Cuối cùng, “ai đó” chính là Hoàng Thùy Linh. Với mức giá 10 triệu đồng, Thùy Linh đã vượt qua cô dâu mới Lã Thanh Huyền để có được vật phẩm may mắn. Viên đá phong thủy đã nằm trên bàn làm việc của Johnny Trí Nguyễn trong suốt một thời gian dài nay được nam diễn viên trao tận tay chủ nhân mới Hoàng Thùy Linh.

Trí Nguyễn là gương mặt nổi bật trong phần đấu giá không chỉ vì anh mang đến vật phẩm đáng chú ý nhất mà còn là người mua lại vật phẩm hấp dẫn không kém. Johnny trả 30 triệu đồng cho bức tranh vẽ cô gái Nhật rất tinh tế do anh Yukato, khách mời người Nhật của chương trình, mang đến.

Johnny Trí Nguyễn tiếp tục chiếm sân khấu khi mua bức tranh của anh Yukato với giá 30 triệu đồng, Đây cũng là vật phẩm đắt giá nhất trong đêm đấu giá.

Dù nhiệt tình tham gia đấu giá với nhiều món hàng, đến gần cuối, Lã Thanh Huyền mới được hưởng niềm vui chiến thắng khi ngã giá thành công bức tranh vẽ hạc giấy với 15 triệu đồng, số tiền do cả gia đình cô đóng góp. Trước đó, việc MC liên tục xướng tên “cô gái xinh đẹp ở hàng ghế đầu” ra giá các món hàng khiến khán giả ngồi sau tò mò không biết đó là ai. Lã Thanh Huyền ngồi cạnh Hoàng Thùy Linh, cả hai đều rất hân hoan với món đồ mua được trong đêm đấu giá.

Trong đêm nhạc từ thiện, Trà Ngọc Hằng và Ngọc Tình đảm nhận vai trò trình diễn hai chiếc áo đồ độc của ca sĩ Nhật Tinh Anh và MC Việt Nga để đấu giá. Chiếc sơ mi nam Nhật Tinh Anh từng mặc trong một video nhạc đã được Á vương Mister 2010, Hà Trọng Tài mua lại với giá 2 triệu đồng, còn chiếc đầm ngắn gợi cảm của Việt Nga thuộc về tay khán giả Dương Kim Trang, người trả 5 triệu cho chiếc váy.

Lã Thanh Huyền (phải) mua bức tranh hạc giấy với giá 15 triệu đồng. Đứng cạnh cô là người mẫu Trà Ngọc Hằng.

Người mẫu Trà Ngọc Hằng chia sẻ về lý do tham gia chương trình: “Nhiều người nói, nước Nhật giàu có, họ sẽ khắc phục hậu quả rất nhanh, bởi vậy việc đóng góp chút tiền của mình có thể là quá nhỏ bé. Nhưng tôi rất xúc động vì câu hát Chúng tôi sẽ dõi theo bạn / Các bạn không đơn độc đâu trong bài Pray for Japan - We are all one của tác giả Dominic Petzold viết sau thảm họa tại Nhật”.

“Tôi nghĩ, ý nghĩa việc làm của chúng ta hôm nay không phải là được bao nhiêu tiền ủng hộ mà để những nạn nhân Nhật Bản thấy rằng họ không hề đơn độc trong cuộc giành giật sinh tử và đứng lên sau thảm họa”.

Ngọc Tình cũng tâm sự: “Điều làm tôi cảm phục nhất là những người Nhật đang trụ lại ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima để cứu thế giới khỏi một thảm họa. Nước Nhật đang cho chúng ta một bài học quý về sự kiên cường trước thiên tai. Tôi tin hành động của chúng ta sẽ có ý nghĩa với những nạn nhân Nhật Bản”.

Hạ Huyền

Ảnh: Bùi Thạc Sơn