Hoàng My trượt phần thi tài năng Miss World

Hoàng My đệm đàn và hát ca khúc I’ve never been to me của Kenneth William Hirsch - Ron Miller. Không mang đàn piano vào phòng thi được nên Ban giám khảo cùng các thí sinh phải ra ngoài sảnh của khách sạn để theo dõi phần thi của Hoàng My. Không lọt vào top thí sinh được đi tiếp nhưng Hoàng My không thấy buồn vì cô biết phần thi này không phải sở trường của mình. "Kỷ niệm đệm đàn và hát tại sảnh khách sạn cho nhiều người nghe sẽ là kỷ niệm không quên của tôi trong thời gian tham gia Hoa hậu Thế giới" - người đẹp 24 tuổi chia sẻ.