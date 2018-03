Hoàng My: Phúc Nguyễn bắt tôi tạo scandal với Ngọc Tình

Tháng 7/2011, thời điểm Hoàng My chuẩn bị dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 tại Brazil, ông bầu Phúc Nguyễn lên hàng loạt báo tố Á hậu Hoàng My là người vô ơn, sau khi đăng quang đã đầu quân cho một công ty khác mà không thông báo lại với mình, không thực hiện lời hứa trích 30% tiền thưởng làm từ thiện. Phúc Nguyễn chỉ trích người đẹp là “viên ngọc bị khuyết”, “vẻ đẹp hình thể của Hoàng My vẫn chưa đong đầy cốt cách tâm hồn cô”. Sau gần một năm, ông bầu này lại tiếp tục tố cáo người đẹp một thời do mình quản lý trên một trang mạng. Theo đó, Hoàng My tự xem mình ngang hàng Hoàng Yến, Trương Thị May để ra giá cát-xê mỗi lần là 500 USD, từ chối tham dự sinh nhật chuyên gia trang điểm hỗ trợ mình ở cuộc thi Hoa hậu vì sợ bị phóng viên chụp ảnh, không trả ơn Phúc Nguyễn và cũng không làm từ thiện như đã hứa. Phúc Nguyễn cũng cho rằng, việc Hoàng My bị loại khỏi Bước nhảy Hoàn vũ là "một trong những quả báo cho những việc làm không tốt của cô ấy trước đó". Trả lời VnExpress.net, Phúc Nguyễn phủ nhận chuyện Hoàng My cầm tiền đến gặp mình sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và chuyện tạo dựng scandal tình cảm với Ngọc Tình. “Hoàng My giành danh hiệu Á hậu Việt Nam hồi tháng 8/2010 và rời khỏi công ty, sau đó hai tháng Ngọc Tình được giải Vàng Siêu mẫu nên không có chuyện tôi dính dáng gì trong việc bắt họ tạo tin đồn tình cảm” - ông bầu này khẳng định. Theo Phúc Nguyễn, email xuất hiện trong bức ảnh bằng chứng của Hoàng My là địa chỉ giao dịch của công ty và được nhiều người sử dụng, kể cả Ngọc Tình. Phúc Nguyễn tuyên bố sẵn sàng cùng Hoàng My đối chất trước pháp luật bởi “không có pháp luật nào có thể biến đúng thành sai dù hiện tại, trọng lượng tiếng nói của tôi kém hơn nhiều tiếng nói của Hoàng My”.