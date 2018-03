Hoàng My phủ nhận biết trước kết quả Bước nhảy Hoàn vũ

Trong liveshow thứ ba tối 8/4, Hoàng My phải dừng cuộc chơi ở Bước nhảy Hoàn vũ do nhận được số điểm thấp nhất từ Ban giám khảo và không được đông đảo khán giả bình chọn. Cô đã khóc rất nhiều và tỏ ý tiếc nuối khi không có cơ hội chứng tỏ khả năng của mình. Tuy nhiên, ngay sau khi Hoàng My bị loại, một hãng phân phối phim cho biết, cô được mời tham dự buổi họp báo của siêu phẩm The Avengers, diễn ra từ 11 đến 13/4 tại Mỹ (tức từ ngày 12 đến 14/4 theo giờ Hà Nội).

Từ thông tin này, nhiều người nghi ngờ, Hoàng My biết trước mình bị loại nên mới nhận lời chuyến đi tới Mỹ. Bởi nếu vẫn vào vòng trong, cô sẽ khó có thể vừa đi Mỹ vừa hoàn thành các bài tập cho liveshow tiếp theo.

Hoàng My khóc khi bị loại khỏi Bước nhảy Hoàn vũ. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Tuy nhiên, theo Hoàng My, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cô nhận được lời mời tham gia họp báo toàn cầu cho The Avengers vào 27/3, khi đang tập điệu Rumba cho liveshow thứ ba. Do đam mê điện ảnh, Hoàng My đã nhận lời. “Lúc đó, tôi rất băn khoăn vì có thể mình sẽ không kịp tập điệu Tango nếu lọt vào vòng trong. Giải pháp của tôi là nhờ giáo viên từ Philippines sang dựng bài và sẽ tăng giờ tập mỗi ngày để có thể hoàn tất sớm điệu Rumba (liveshow thứ ba) đồng thời lên ý tưởng và tập trước các bước Tango cơ bản cho liveshow thứ tư. Theo lịch, tôi bay sang Mỹ vào trưa 11/4 và về lại Hà Nội sáng 15/4 để có thể tổng duyệt chương trình và ráp nhạc. Mọi thứ về mặt thời gian đều có thể đảm bảo” - Hoàng My chia sẻ với VnExpress.net về dự định ban đầu.

Hoàng My có dịp được gặp gỡ và trò chuyện với những tài tử, minh tinh hàng đầu Hollywood hiện nay như Chris Hemsworth, Scarlett Johansson hay Chris Evans. Ảnh: Lê Thiện Viễn/ Marvel.

Tuy nhiên, theo Hoàng My, mọi việc diễn ra không như dự định vì cô bị loại ngay ở thử thách với điệu Rumba.

Người đẹp cho biết, sau khi chia tay Bước nhảy Hoàn vũ, cô muốn tập trung vào lĩnh vực điện ảnh. Tham gia họp báo toàn cầu cho The Avengers cũng là chất xúc tác đánh thức niềm đam mê điện ảnh của cô.

Quyết định lên tiếng thanh minh, Hoàng My chia sẻ, cô muốn trả lại uy tín cho chương trình đồng thời không gây hoang mang cho những thí sinh còn lại. Hiện Hoàng My đang ở Los Angeles chuẩn bị cho cuộc trò chuyện với các ngôi sao phim The Avengers. Cô hy vọng sẽ hoàn thành “sứ mệnh làm sứ giả” lần đầu tiên của mình.

Ngọc Trần