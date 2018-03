Hoàng My mất cơ hội vào thẳng bán kết Miss World

Như vậy, Hoàng My không thể vào thẳng bán kết Miss World khi lần lượt thất bại tại tất cả phần thi phụ Hoa hậu Thế giới 2012. “Hôm nay đã công bố top Hoa hậu Biển, Hoa hậu Nhân ái, My đều không có trong top 10. Cứ mỗi vòng công bố tên không thấy Việt Nam, My tự nhủ mình ‘đừng để điều này kéo tinh thần mình xuống’. My lại hít một hơi và bước tiếp. Chỉ đến khi và Hoa hậu Truyền thông được công bố, và cũng không có tên Việt Nam, My chỉ muốn vỡ oà. Thương lắm các bạn đã cố gắng hết mình để nâng từng cái like cho My” - chân dài 24 tuổi tâm sự trên trang cá nhân vào tối 17/8.

Thông minh và nhận được nhiều kỳ vọng nhưng Hoàng My khó có thể làm nên lịch sử tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới. Ảnh: Milor Tran.

Người đẹp Đồng Nai đã “có thể cảm nhận được vị trí mình ở đâu giữa một rừng người đẹp qua những kết quả được công bố”. Tuy nhiên, cô vẫn cố động viên người hâm mộ: “Dù có thế nào các bạn cũng đừng buồn nhé. Việt Nam chúng ta đang từng bước khẳng định mình, và sẽ có một ngày chúng ta có Hoa hậu Thế giới đầu tiên”.

Trước đó, Miss Vietnam từng được chọn là Hoa hậu trong màn tập đăng quang ngày 16/8 và được xướng tên top 15 ngày tổng duyệt 17/8. Bạn bè thường trêu đùa gọi cô là “Miss World ngày 16”, nhưng Hoàng My ngậm ngùi khi đó chỉ là diễn tập.

Hoa hậu Trung Quốc Vu Văn Hà tại Miss World. Ảnh: Gl.

Ngôi Miss World đang được dự đoán thuộc về đại diện chủ nhà Trung Quốc. Vu Văn Hà cao 1,77 m đến từ tỉnh Liên Ninh là một người mẫu chuyên nghiệp, được đánh giá cao ngay từ những ngày đầu cuộc thi. Tuy nhiên, Global Beauties cho rằng, Miss China sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ ngang tài ngang sức như Australia, Brazil, Wales. Những cô gái trong top 7 theo dự đoán của chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng này còn có: Colombia, Mexico, Jamaica. Các vị trí tiếp theo của top 15 lần lượt được cho là của: Ukraine, Nam Sudan, Israel, Philippines, Ba Lan, Nepal, Tây Ban Nha, Guadeloupe.

Hoàng My không nằm trong 30 gương mặt triển vọng giành vương miện theo dự đoán của Global Beauties, dù trong thành phần chuyên gia có một người gốc Việt - Donald Nguyễn. Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2012 sẽ diễn ra tối nay (18/8) theo giờ địa phương tại Sân vận động Nội Mông, Trung Quốc. Dù không nhiều cơ hội, Hoàng My khẳng định cô vẫn cố hết sức mình. Cô cũng từng không giành được thứ hạng cao tại Hoa hậu Hoàn vũ 2011.

Huy Phạm