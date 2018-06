Hòa Minzy đón sinh nhật 23 tuổi bên bạn trai doanh nhân

Hòa Minzy gây tranh cãi vì quên lời bài hát / Hòa Minzy mời hot boy cao 1,86 m đóng MV

Trên trang cá nhân, Minh Hải viết: "Happy birthday, my dear! Thank you for coming to my life" (Chúc mừng sinh nhật em yêu. Cảm ơn vì có em trong đời"). Bạn trai của Hòa Minzy sinh năm 1988, xuất thân từ một gia đình giàu có ở Long An, hiện làm giám đốc cho công ty gia đình chuyên kinh doanh phân bón ở miền Tây. Minh Hải thích sưu tập đồ hiệu. Cả hai công khai mối quan hệ từ tháng 3. Họ thường cùng nhau du lịch nước ngoài.

Từ khi yêu Minh Hải, gu thời trang của Hoà Minzy được nhận xét là trẻ trung và hợp mốt hơn. Cô khen bạn trai là người trí thức và chấp nhận hình xăm tên Công Phượng trên cơ thể cô.

Khoảnh khắc ngọt ngào giữa Minh Hải và Hòa Minzy.

Trước khi đến với Minh Hải, Hòa Minzy có thời gian yêu cầu thủ Công Phượng. Thông tin về chuyên hẹn hò của nữ ca sĩ và cầu thủ U23 được bàn tán sau khi cô chia sẻ hình ảnh tình tứ bên bạn trai trên mạng xã hội. Hòa Minzy cũng thường xuất hiện tại các buổi đấu của Công Phượng. Khi ấy, cô áp lực trước việc sự nghiệp chậm tiến và bị nhận xét là dùng tình cảm để quảng bá cho sản phẩm.

Bạn trai mới của Hòa Minzy là thiếu gia.

Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh. Cô được biết đến sau khi đoạt danh hiệu quán quân Học viện ngôi sao 2014. Nữ ca sĩ ghi dấu ấn nhờ việc không ngại biến hóa, thử thách bản thân ở đủ phong cách, thể loại. Ca sĩ gây thích thú tại chương trình Gương mặt thân quen 2016 nhờ khả năng biến hóa đa dạng thành các ca sĩ khác nhau. Trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo 2017, cô cùng Đức Phúc, Erik lập thành nhóm "Hoa dâm bụt" với sự tinh nghịch, thu hút khán giả trẻ.

