Hoa hậu Việt Nam lo lắng vì tổ chức chung khảo trong tâm bão

Đêm chung khảo phía Bắc sẽ diễn ra vào tối 22/7 tại Cửa Lò, Nghệ An. Những ngày này, ban tổ chức cuộc thi lo lắng trước thông tin tâm bão số 3 sẽ đổ bộ vùng biển Nghệ An - Hà Tĩnh (dự kiến chiều tối 18/7). Do ảnh hưởng của bão, việc thi công sân khấu ngoài trời gặp nhiều khó khăn.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã bay ra Nghệ An sáng nay để giám sát, chỉ đạo việc thực hiện sân khấu. Anh chia sẻ: "Những khi mưa ngớt, chúng tôi cùng ra thi công, khi nào mưa to thì nghỉ. Sân khấu nằm sát bãi biển, chịu ảnh hưởng trực tiếp nếu có bão ập vào rất nguy hiểm. Phải đợi đến thứ sáu tuần này, chúng tôi mới có quyết định chính xác về việc dời sân khấu vào trong nhà hay không".

Thí sinh hoa hậu không được hoạt động ngoài trời vì mưa to.

Sân khấu ngoài trời của vòng chung khảo dự kiến là sân khấu lớn nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam với gần 2.000 m đèn LED matrix, diện tích biểu diễn hơn 700 m2. Với chủ đề "Mộc", chương trình nhấn mạnh vào sự đơn giản và mang dấu ấn văn hóa dân gian đồng bằng Bắc Bộ qua hình ảnh chiếc đó đan từ tre nứa - ngư cụ quen thuộc ở miền Bắc.

Đạo diễn cho biết nếu phải dời vào trong nhà, địa diểm tổ chức sẽ là Trung văn hóa lao động Nghệ An. Sân khấu sẽ được làm gọn gàng để tập trung vào thí sinh và các phần trình diễn.

Sân khấu ngoài trời vẫn được thi công trong mưa. Dù vậy, ban tổ chức cuộc thi vẫn lên phương án dự phòng với một sân khấu trong nhà.

Vì mưa bão, các hoạt động ngoài trời của 38 thí sinh bị hoãn. Thay vào đó, họ được tăng cường luyện tập các màn đồng diễn, catwalk... để thể hiện tốt nhất trên sân khấu. Ngoài ra, ban tổ chức cũng tổ chức buổi giao lưu, nghe dân ca ví dặm cùng NSND Hồng Lựu và Trung tâm Bảo tồn và phát huy Di sản dân ca xứ Nghệ.

