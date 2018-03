Hoa hậu Việt Nam bỏ giải Ứng xử hay nhất

5 thí sinh lọt vào vòng cuối Hoa hậu Việt Nam 2012 sẽ trả lời câu hỏi từ giám khảo, nhưng điểm của phần thi này chỉ góp phần quyết định các giải thưởng cao nhất. Ông Lê Xuân Sơn - Trưởng ban tổ chức - cho biết Ban tổ chức đã cân nhắc nhiều khi quyết định bỏ giải thưởng ứng xử. “Một phần do lo ngại sức ép thời lượng đối với một chương tình truyền hình trực tiếp. Nếu có những tình huống Ban giám khảo phải thảo luận lâu để quyết định người đoạt giải thì chương trình sẽ kéo dài. Trong khi đó, giám khảo còn phải quyết định các ngôi Hoa hậu, Á hậu và các giải thưởng phụ", ông Sơn lý giải.

Một lý do nữa là vòng chung khảo có đến mấy chục thí sinh tham gia, nhưng chỉ có 5 thí sinh vòng cuối được tranh giải ứng xử thì không công bằng. "Nếu trao giải người ứng xử hay nhất cuộc thi, tất cả thí sinh dự chung kết phải được tham gia” - ông Sơn nói.

Ông Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Ảnh: Công Khanh.

Bỏ giải Ứng xử nhưng Hoa hậu Việt Nam 2012 sẽ có thêm giải dành cho Người đẹp được bình chọn nhiều nhất.

Để đảm bảo tính minh bạch, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch yêu cầu đưa người của Bộ Công an tham dự thành phần Ban tổ chức cuộc thi. Phía Tiền Phong giải thích, sở dĩ Bộ phải nhắc nhở vì đơn vị chậm ra quyết định về việc đưa nhân sự cụ thể của Bộ Công an vào. “Tuy nhiên, phía chúng tôi và bên công an đã liên hệ làm việc với nhau ngay từ khi cuộc thi khởi động. Họ giúp chúng tôi thẩm định hồ sơ để đảm bảo thí sinh đáp ứng các điều kiện của thể lệ. Họ tư vấn cho Ban Tổ chức về công tác an ninh, phối hợp với công an địa phương trong việc đảm bảo trật tự an toàn cho cuộc thi” - ông Sơn khẳng định. Theo ông, việc này không làm ảnh hưởng tới tinh thần thí sinh khi tham dự Hoa hậu Việt Nam.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2010. Á hậu Hoàng My đang đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss World. Ảnh: Hoàng Hà.

Thành phần Ban giám khảo, đạo diễn sẽ được Ban tổ chức công bố vào sát thời điểm diễn ra chung kết. Hoa hậu Việt Nam 2012 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 12 đến 25/8.

Huy Phạm