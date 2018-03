Hoa hậu Việt Nam 2018 tiếp tục nói không với thí sinh sửa răng

Á hậu Thanh Tú: 'Tôi thích đàn ông lớn tuổi, thành đạt' / Hoa hậu Mỹ Linh gợi ý diện áo dài cách tân đầu xuân

Sáng 14/3, tại TP HCM, Hoa hậu Việt Nam 2018 họp báo công bố mùa thi thứ 16, cũng là dịp kỷ niệm 30 năm cuộc thi ra đời. Tiêu chí tìm kiếm vẻ đẹp tự nhiên của cuộc thi tiếp tục được bàn luận. Các thể lệ tuyển sinh ở mùa thi mới không thay đổi nhiều so với các năm gần đây. Theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thí sinh phải có vẻ đẹp tự nhiên, không sử dụng dao kéo. Quy định này được đánh giá là khắt khe so với sự phát triển liên tục của xu hướng thẩm mỹ không xâm lấn ngày nay như tiêm chích, bọc răng sứ..., cũng như so với các cuộc thi trong nước như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Top 3 hai mùa hoa hậu hội ngộ cùng trưởng, phó ban tổ chức: ông Lê Xuân Sơn và bà Phạm Kim Dung (thứ tư và năm từ phải qua).

Trước những ý kiến cho rằng nên cải tiến thể lệ thi để phù hợp với tiêu chí các cuộc thi nhan sắc của thế giới, nơi vẫn chấp nhận thí sinh chỉnh sửa răng, ông Lê Xuân Sơn giải thích: "Thể lệ thi Hoa hậu Việt Nam được làm theo quy định của nhà nước. Sẽ không có ngoại lệ nào trừ trường hợp thí sinh gặp tai nạn, có đủ giấy tờ chứng minh và quan trọng là chiếc răng đó không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp tự nhiên của gương mặt".

Người đẹp đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ nhận phần thưởng trị giá 500 triệu đồng cùng suất đại diện nhan sắc trong nước tham gia Miss World 2018. Á hậu 1 và á hậu 2 lần lượt được thưởng 300 triệu đồng và 250 triệu đồng. Các danh hiệu phụ mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. Riêng giải Người đẹp nhân ái trị giá 100 triệu đồng và được đặc cách vào top 5 ứng xử ở đêm chung kết. Các danh hiệu phụ gồm: Người đẹp Biển, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Truyền thông… Ban giám khảo cuộc thi chưa được công bố.

Cuộc thi được phát động tuyển sinh ở nhiều đại học, cao đẳng trên cả nước. Vòng chung khảo khu vực phía Nam và phía Bắc sẽ được tổ chức với quy mô lớn tại Quy Nhơn (Bình Định) và Cửa Lò (Nghệ An). Lần đầu tiên vòng chung kết cuộc thi được chia làm hai giai đoạn và tổ chức ở hai địa điểm khác nhau. Giai đoạn đầu từ ngày 23/8 đến 16/9 tại Đà Nẵng, giai đoạn cuối từ ngày 17 đến 22/9 tại TP HCM.

Buổi họp báo sự kiện tại TP HCM quy tụ dàn hoa hậu và á hậu của hai mùa thi năm 2014 và 2016, như: Hoa hậu Kỳ Duyên, Mỹ Linh, các á hậu Huyền My, Diễm Trang, Thanh Tú, Thùy Dung... Họ sẽ đồng hành cùng các hoạt động quảng bá cuộc thi năm nay.

Vân An