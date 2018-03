Hoa hậu Thu Thảo: 'Tôi không có năng khiếu nói trước đám đông'

Hoa hậu Thu Thảo điệu đà ở sự kiện / Hoa hậu Thu Thảo, Mỹ Linh đẹp nhất tuần với đầm gợi cảm

Tham gia sự kiện tối 8/3 tại TP HCM với vai trò đại sứ thương hiệu, Đặng Thu Thảo được mời lên sân khấu phát biểu bằng tiếng Anh.

Sau sự kiện, nhiều ý kiến cho rằng phần phát biểu của Thu Thảo chưa tốt, nói tiếng Anh bị vấp và không suôn sẻ. Hoa hậu Việt Nam 2012 cũng bị cho là chưa thật sự tự tin, biểu lộ sự căng thẳng nhiều hơn so với đại diện các nước khác. Sau câu đầu tiên lúng túng, cô xin dừng để nói lại từ đầu.

Trao đổi với VnExpress, Thu Thảo thừa nhận mình không phải là người có năng khiếu trong việc nói trước đám đông. "Tối qua, MC đặt câu hỏi khá nhanh, tôi vừa nói vừa tìm câu chữ tiếp theo cho phù hợp nên bị vấp. Tôi chỉ muốn nói lại cho tròn trịa để mọi người có thể hiểu trọn vẹn điều tôi muốn truyền tải. Tôi nghĩ chuyện bị vấp và xin phép nói lại là điều khá bình thường. Tuy có hơi bất ngờ trước những nhận xét trái chiều, bản thân tôi cũng thấy buồn vì mình nói chưa thật sự tốt", người đẹp phân trần.

Hoa hậu Thu Thảo bị chê lúng túng trong lần đầu phát biểu tiếng Anh

Tại sự kiện, khi được hỏi về cảm xúc khi được xem là một người đại diện cho phụ nữ Việt Nam, Thu Thảo trả lời: 'It's my honor to be considered. Sorry I will repeat that... It's my honor to be considered an inspiration for women all over my country. I believe that difficult things are not unique to just myself but also to other women. So I want to say that things will be ok, things will be better because we women have the strength to get through it all" (Tôi vinh dự khi được đại diện cho phụ nữ Việt Nam. Tôi tin rằng không chỉ tôi, bất cứ phụ nữ nào cũng sẽ đối mặt với những điều khó khăn trong cuộc sống. Tôi muốn nói rằng tất cả rồi sẽ ổn, sẽ tốt thôi vì chúng ta rất mạnh mẽ").

Hoa hậu Thu Thảo trong sự kiện tối 8/3.

Cận cảnh bộ váy kết hoa 3D của hoa hậu Thu Thảo

Buổi ra mắt diễn ra đồng thời tại năm quốc gia trong khu vực Đông Nam Á là Việt Nam, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Vì thế, bài chia sẻ của cô cũng được truyền hình trực tiếp tại các đầu cầu. Ngoài những lời chê, nhiều độc giả bày tỏ sự thông cảm khi Đặng Thu Thảo mang áp lực trình bày tiếng Anh trước đông đảo khán giả và bạn bè quốc tế.

Hoa hậu gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã góp ý thẳng thắn cũng như dành lời khen để khích lệ mình.

Quỳnh Anh