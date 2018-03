Hoa hậu Ngọc Diễm: 'Con gái giục tôi lấy chồng để có em bầu bạn'

Con gái Hoa hậu Ngọc Diễm cổ vũ mẹ catwalk / Ngọc Diễm: 'Có con là quyết định đúng đắn nhất đời tôi'

- Có con từ năm 24 tuổi và đã chia tay bố của con gái, hiện tại chuyện tình cảm của chị có gì mới?

- Tôi đang yêu và được yêu. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống, từ công việc kinh doanh, chuyện xã hội cho đến nuôi dạy con cái. Chỉ có gu âm nhạc của tôi và anh trái ngược nhau nên thỉnh thoảng tôi vẫn trêu anh: “Anh già quá, sao lại không thích Sơn Tùng M-TP chứ?”

Tôi bị hấp dẫn bởi những người đàn ông từng trải, điềm đạm, hơn mình nhiều tuổi, đủ giỏi và bao dung. Tôi không thích các thiếu gia hay đại gia giàu trong "trứng nước" và tự thấy cũng không thuộc gu của họ. Tôi độc lập trong suy nghĩ, thích làm việc, sống có mục tiêu, đóng góp và được ghi nhận. Thỉnh thoảng, tôi cũng rất bướng. Là phụ nữ, ai cũng muốn được yêu thương, nâng niu. Nhưng tôi không muốn làm một con mèo ngoan chỉ ở nhà chờ được chiều chuộng.

Tôi kỳ vọng người yêu ủng hộ con đường mình chọn chứ không chỉ "quản" tôi theo cách họ muốn. Tôi thích mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng, yêu thương và tự hào về nhau. Vì lý do đó, tôi khó yêu, nhưng đã yêu thì sẽ đậm sâu. Những người đàn ông từng đến với tôi đều là người thành đạt. Họ hiểu tôi không yêu họ vì vật chất. Còn người ngoài nghĩ gì, tôi không quan tâm lắm.

Hoa hậu Ngọc Diễm.

- Con gái phản ứng ra sao khi biết mẹ có người yêu?

- Quan điểm của tôi là không giấu con chuyện gì, kể cả tình cảm vì con có quyền được biết. Khi xác định bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, tôi sẽ nói chuyện cùng Chiko (tên thân mật ở nhà của con Ngọc Diễm). Chiko còn nhỏ nhưng rất cởi mở, một phần nhờ học ở trường quốc tế, một phần do bố mẹ dạy dỗ từ nhỏ.

Mỗi khi thấy tôi cãi nhau với người yêu, con bé thường không vui và nói: "Con thấy chú cũng được. Chú thương mẹ, hay tặng quà, dẫn mẹ đi ăn mà sao mẹ cứ giận chú hoài. Mẹ xem mẹ đã yêu bao nhiêu người rồi?". Cả nhà cười ồ lên khi tôi bị con bé "kể tội".

- Chị làm thế nào để con có được suy nghĩ cởi mở như vậy dù mới bảy tuổi?

- Thực ra, nhiều người vẫn sợ việc chia tay sẽ làm con cái mất phương hướng, rơi vào trầm cảm hay tự kỷ. Giáo dục tư tưởng cho con là điều tôi và người cũ quan tâm. Khi con có nhận thức và biết hỏi: "Sao bố mẹ không ở chung nhà?", tôi trả lời: "Bố mẹ không sống chung nhưng đều rất thương con, và chúng ta luôn là một gia đình. Khi nào con cần, bố luôn có mặt". Trẻ con sẽ yên tâm khi thấy quyền lợi của chúng được bảo đảm, được yêu thương và chăm sóc đầy đủ.

Lớn lên một chút, tôi dạy con: “Ai cũng cần được yêu thương, nên chúng ta cần tôn trọng tình yêu của người khác. Nếu bố thương ai mà bố vui thì mẹ cũng vui”. Bố cũng thủ thỉ với con như vậy, và bé dễ dàng tiếp nhận khi chúng tôi có bạn mới. Để làm được điều đó, cả hai cần phải đặt cái tôi của mình sau cái chung là đứa con. Dù đã làm tổn thương nhau nhiều trong quá khứ, chúng tôi không bao giờ nói xấu đối phương, không gieo vào đầu con cái những suy nghĩ bất nhất về bố mẹ.

Hoa hậu và con gái thường đi du lịch, mặc đồ đôi cùng nhau.

- Chị nhận xét thế nào về con gái?

- Chiko phát triển rất tốt về thể chất, tâm lý, kỹ năng. Với tôi, bé là một cô gái đặc biệt, là bản sao hoàn hảo của tôi và bố bé. Chiko cá tính, thông minh nhưng tình cảm, biết quan tâm đến người khác.

Tôi vẫn kể cho cháu nghe về gia đình riêng của anh và các chị khác của con. Gia đình bên nội và con gái lớn của anh ấy cũng thương Chiko. Tôi dạy con quý trọng tình thân. Ngược lại, Chiko cũng dạy tôi những điều giản dị mà con được học. Mới đây thôi, con nói với tôi một câu làm tôi sững sờ và hạnh phúc: “Mommy, you know, money doesn’t bring happiness. Only love and family bring happiness” (Mẹ, con nghĩ tiền bạc không mang lại hạnh phúc. Chỉ có tình yêu và gia đình mới mang lại hạnh phúc". Tôi và bố cháu đều tự hào về con.

- Chị và anh cùng chăm sóc, dạy dỗ con thế nào sau chia tay?

- Chúng tôi có những thỏa thuận về trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ. Dần dần cả hai thoải mái trong mối quan hệ bạn bè. Vì muốn làm tốt trách nhiệm với con, chúng tôi ghi nhận và trân trọng nhau. Chúng tôi thống nhất về thời gian cho hai bố con gặp nhau mỗi tháng. Thi thoảng, chúng tôi đi ăn uống cùng nhau để con cảm nhận được sự trọn vẹn của một gia đình. Con bé rất thích ở bên bố, vì anh điềm đạm, không bao giờ la rầy và thường mua quà cho con.

Về phần tôi, tôi thường đưa con đi làm cùng để con hiểu về công việc của mẹ. Tôi không ép con học nhiều vì muốn con phát triển một cách tự nhiên. Thay vào đó, Chiko được quyền chọn học những môn con thích, được đi du lịch cùng mẹ cả trong và ngoài nước để mở mang đầu óc, rèn sự tự lập và tập cách cân bằng giữa học và chơi.

- Việc chị giữ mối quan hệ tốt với người cũ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của chị với người mới ra sao?

- Tôi rất thương con gái và đã chuẩn bị tâm lý. Nếu không có người đàn ông phù hợp, tôi sẵn sàng ở vậy nuôi con. Người đàn ông phù hợp nghĩa là tôn trọng quá khứ của tôi, vì tôi không che giấu chuyện với người cũ, nhất là khi họ có với mình một đứa con. Phù hợp ở đây còn là hòa hợp với con mình. Tôi không kỳ vọng người chồng của tôi sau này phải yêu Chiko như con ruột, nhưng tôi mong anh sẽ thương con và là một người cha tốt. Những việc còn lại, cứ để nó phát triển tự nhiên.

Ngọc Diễm và Đức Bảo đảm nhận vai trò MC chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

- Chị định bao giờ mới kết hôn?

- Tôi rất muốn có thêm con. Kết hôn là việc nên làm, nhưng không vì thế mà tôi áp lực quá về nó. Nếu có thì đó là áp lực đến từ Chiko (cười). Tôi từng ướm hỏi con gái: "Hay mẹ lấy chồng nhé?". Con bé trả lời bằng tiếng Anh rất chững chạc: "It's not my business, it's your business" (Đó là việc của mẹ, không phải việc của con), nhưng hôm sau khuyên tôi nên cưới liền vì "con muốn có em bé để chơi cùng". Chiko đã chuẩn bị tâm lý để có em.

Tôi sẽ yêu thêm một thời gian trước khi quyết định chuyện hôn nhân. Trải qua sóng gió, tôi không cần những lời thề non hẹn biển như yêu là phải cưới, phải nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Tình yêu của tôi bây giờ được định nghĩa bằng sự bình yên, thấu hiểu và có điểm tựa trong lòng. Tôi cảm thấy an toàn vì đã có người đàn ông sẵn sàng chịu trách nhiệm về mình.

- Bận rộn quản lý công ty riêng, vì sao chị vẫn chọn gắn bó với showbiz?

- Tôi có duyên với công việc lãnh đạo. Từ thời đi học, tôi đã liên tục làm lớp trưởng, liên đội trưởng và bí thư chi đoàn lớp. Lúc mới ra trường, tôi đã làm giám đốc PR của một tập đoàn, phần lớn nhân viên là những người lớn tuổi hơn tôi. Sau này thành lập công ty riêng, dù vất vả, tôi vẫn hào hứng, càng làm càng say mê.

Tôi biết mình không là tên tuổi lớn trong showbiz. Từ khi trở thành người của công chúng với danh hiệu Hoa hậu Du lịch Việt Nam, tôi gắn bó với nghề dẫn chương trình, đến nay cũng đã gần 10 năm. Những kỹ năng từ nghề MC, kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện cùng với danh hiệu đã giúp tôi nhiều thuận lợi trong công việc kinh doanh.

Bây giờ tôi đã quen với việc sống ở hai môi trường - một bên là thế giới kinh doanh lý trí, quyết đoán, còn một bên là thế giới nghệ thuật, đề cao cảm xúc, cái tôi.

Vân An