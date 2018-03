Hoa hậu Mỹ Linh mang trâm ngọc trai đến Miss World làm từ thiện

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thử trang phục cho Miss World / Người Yên Bái tặng khoai lang mừng sinh nhật Hoa hậu Mỹ Linh

Mỹ Linh đã có mặt ở Trung Quốc để thi Miss Word. Người đẹp mang theo 10 vali hành lý với tổng cân nặng tới 160 kg. Ngoài những bộ trang phục, phụ kiện, Mỹ Linh còn mang quà tặng thí sinh nước bạn cùng những vật phẩm làm từ thiện.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Một trong số những vật phẩm đặc biệt người đẹp mang theo là chiếc trâm ngọc trai. Viên ngọc trai được sử dụng có ánh vàng kim quý hiếm, thuộc dòng lớn nhất trên thế giới, mang dấu ấn sáng tạo riêng của nghệ nhân Việt. Người đẹp dự định đóng góp mẫu trang sức này vào quỹ từ thiện "Beauty with a purpose" của Miss World, nhằm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên thế giới.

Bên cạnh đó, người đẹp còn đem theo sách Việt Nam trong trái tim tôi - Vietnam in my heart của nhiếp ảnh gia Hữu Cấy. Đây là cuốn sách chứa nhiều hình ảnh quý giá của Việt Nam qua các thời kỳ, từng được đại tướng Võ Nguyên Giáp ví von là "lịch sử bằng ảnh của Việt Nam". Mỹ Linh dự định tặng quyển sách này cho Thư viện thế giới của một trường học dành cho trẻ em đặc biệt, do Miss World bảo trợ.

Chiếc trâm cài ngọc trai mà Mỹ Linh đem đến cuộc thi.

Đại diện mỗi nước sẽ mang theo ba viên đá có ý nghĩa để góp vào "World Rock Garden" (khu vườn đá thế giới) của Miss World. Mỹ Linh mang theo ba viên đá cô lấy từ hành trình nhân ái tại Yên Bái mới đây. Mỗi viên đá mang một câu chuyện, kỷ niệm đẹp trong chuyến đem ánh sáng lên vùng cao của người đẹp 9x.

Bên cạnh đó, Mỹ Linh còn đem theo khăn rằn Nam Bộ để tặng các thí sinh. Cô cho biết khăn rằn, giản dị, mộc mạc nhưng gắn liền với vẻ đẹp đôn hậu, tháo vát của người phụ nữ Việt.

Miss World 2017 bắt đầu từ ngày 20/10 tại Trung Quốc. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 31/10 tại Chimelong Ocean Kingdom ở thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 18/11 tại Sanya City Arena, thành phố Nam Á, tỉnh Hải Nam.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô cao 1,71 m, nặng 52 kg với số đo hình thể là 87-61-94 cm. Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, cô là gương mặt đại diện cho nhiều hoạt động thiện nguyện, cộng đồng lẫn thương hiệu. Cô cũng làm MC cho một số chương trình truyền hình để rèn khả năng giao tiếp.

