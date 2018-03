Hoa hậu Hải Dương giản dị đi làm từ thiện ở Khánh Hòa

Kết thúc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Áo dài tại Mỹ, Hải Dương đã mang những phần quà ý nghĩa đến với bà con tại vùng núi Khánh Sơn, Khánh Hòa. Trước đây, người đẹp từng hứa sẽ quay trở lại để góp phần nhỏ bé của mình giúp đỡ người dân.

Hoa hậu đã giữ đúng lời hứa, mặc cho thời tiết không thuận lợi, cô vẫn mang 200 phần quà gồm gạo và những thực phẩm thiết yếu để gửi tặng cho bà con nghèo. Ngày người đẹp thực hiện chuyến đi lên Khánh Sơn, ông nội của cô qua đời nhưng cô vẫn đi để thực hiện lời hứa và hoàn thành những lời dạy của ông mình. Lúc sinh thời, ông nội Hoa hậu Hải Dương từng là bác sĩ chiến trường miền Nam. Ông dạy cho cô cách yêu thương, chia sẻ với nhân loại và nữ doanh nhân lấy lời dạy ấy khắc cốt ghi tâm mà sống. Hoa hậu Hải Dương là con cháu của dòng họ Tôn Thất, Công Tằng Tôn Nữ.

Tân hoa hậu gần gũi và giản dị khi đi thiện nguyện.

Hoa hậu Hải Dương là con một, nhưng cô được lớn lên trong gia đình có nhiều anh chị em. Bởi, từ lúc nhỏ, gia đình của cô đã nhận nuôi ba đứa bé có hoàn cảnh khó khăn. Cô là một trong những thành viên lo lắng, chăm sóc cho các bé như em ruột của mình. Hiện tại, Hoa hậu còn hỗ trợ nuôi 5 trẻ em khuyết tật. Làm từ thiện vốn là một phần công việc và cuộc sống của Tân hoa hậu và khi thành công, cô càng ý thức được mình phải làm nhiều hơn nữa.

Trước khi lên đường đi thi Mrs Vietnam Áo dài in USA, người đẹp đã thực hiện chuyến đi đến Quảng Bình để chia sẻ với bà con vùng bão lũ. Cô luôn mong muốn mang đến cho những người kém may mắn sự sẻ chia, niềm an ủi để xóa bớt phần nào những nặng nhọc, khó khăn mà cuộc sống này mang lại cho họ.

Bên cạnh đó, Tân hoa hậu còn được biết đến với vai trò là người tài trợ cho chương trình "Nâng cao tầm vóc - Tránh bệnh học đường". Chương trình này nhằm mục đích hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em đẩy lùi các bệnh học đường như cận thị, béo phì, tự kỷ, cong vẹo cột sống... bằng những biện pháp đơn giản nhất là tập thể dục với xà đơn.

Người đẹp luôn muốn chia sẻ những khó khăn, nhọc nhằn với người nghèo.

Hoa hậu Hải Dương tâm sự: "Tôi đã có được cơ hội mang tiếng cười cho những học sinh ở những vùng quê nghèo khó. Những tiếng cười vui vẻ, hạnh phúc của các em học sinh bên thầy cô và bạn bè sau những giờ học thể dục góp phần nâng cao tầm vóc và sức khỏe cho thế hệ tương lai của đất nước. Việc giúp đỡ người khó khăn đã quan trọng nhưng việc giúp đỡ thế hệ trẻ của đất nước càng quan trọng gấp bội. Các em có khỏe, có giỏi thì gia đình mới hạnh phúc và góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh".

Thu Ngân