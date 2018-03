Hồ Quỳnh Hương phủ nhận bỏ ghế 'nóng' vì ghét Hari Won

Hà Hồ hóa công chúa, Hồ Quỳnh Hương diện nam tính / Hồ Quỳnh Hương khó hát nhạc buồn vì đã lâu không yêu

Nhà sản xuất chương trình Be a star vừa ra thông cáo báo chí việc Hồ Quỳnh Hương "vô cùng tức giận khi thấy ca sĩ Hari Won, giám khảo khách mời, lại ngồi ghế giữa sau liveshow 8". Theo ban tổ chức, Hồ Quỳnh Hương không hài lòng do những tuần thi cô góp mặt ở ghế giám khảo, ban tổ chức chưa bao giờ sắp cho cô ngồi ghế giữa như Hari Won - lý do khiến cô quyết định rời cuộc thi khi chỉ còn hai liveshow là chương trình kết thúc.

Hari Won ngồi giữa khi làm giám khảo khách mời ở tuần thi Hồ Quỳnh Hương vắng mặt.

Trước đó, Hồ Quỳnh Hương và Hồ Ngọc Hà - hai giám khảo - lưu diễn ở nước ngoài nên ban tổ chức đã mời Hari Won và Nguyễn Quang Dũng thay thế hai nữ ca sĩ. Hari Won ngồi giữa, hai bên là Nguyễn Quang Dũng và Dương Khắc Linh. Còn trong những tuần có hai giám khảo nam, Hồ Quỳnh Hương vẫn ngồi ở cánh trái.

Vị trí ngồi giữa ở ghế giám khảo luôn ngầm nói lên sức ảnh hưởng của giám khảo đó so với những người còn lại. Chẳng hạn, trong chương trình The Face mùa một, Hà Hồ luôn ngồi giữa. Trong chương trình X-Factor, Hồ Quỳnh Hương và Hồ Ngọc Hà ngồi giữa.

Hồ Quỳnh Hương song ca cùng Hari Won ca khúc "Hương đêm bay xa", một bản hit của Hari trong liveshow đầu tiên.

Chia sẻ với VnExpress, chị gái kiêm quản lý Hồ Quỳnh Hương xác nhận thông tin ca sĩ ngừng làm giám khảo và đang tiến hành thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, chị khẳng định không có mâu thuẫn nào liên quan đến Hari Won.

"Hương và Hari Won từng song ca với nhau ở chương trình. Cả hai cũng từng tung hứng thoải mái khi cùng ngồi ghế giám khảo hai liveshow Be a star trước đó. Mối quan hệ của cả hai từ trước đến giờ rất bình thường", người quản lý nói. Theo chị gái ca sĩ, cô ngừng hợp tác với chương trình vì không thỏa thuận được về cách làm việc.

Be a star (Bạn là ngôi sao) là game show âm nhạc tìm kiếm những tài năng hội đủ yếu tố về chất giọng lẫn ngoại hình, vũ đạo, phong cách biểu diễn. Hồ Quỳnh Hương là giám khảo chính, được giới thiệu đồng hành cùng chương trình Be a star trong suốt 10 liveshow. Hồ Ngọc Hà ngồi ghế "nóng" nhưng chỉ nửa chương trình vì bận lưu diễn nước ngoài. Trong khi đó, Hari Won, Nguyễn Quang Dũng, Hoàng Touliver là những giám khảo khách mời theo tuần.

Trước đó, Hari Won gây nhiều tranh cãi khi làm giám khảo cùng Trấn Thành, Chí Tài ở chương trình Biến hóa hoàn hảo. Cô bị khán giả chê là thiếu chuyên môn để nhận xét các thí sinh.

