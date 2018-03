Helen Thanh Đào: 'Tôi không oán hận chồng cũ'

Khán giả lạnh nhạt khi Helen Thanh Đào ký tặng ảnh ở Đài Loan / Helen Thanh Đào đăng ảnh bikini sau scandal ở Đài Loan

Ngày 19/6, Helen Thanh Đào từ Đài Loan về TP HCM giới thiệu sách ảnh mới có tên Thản nhiên, tự tôi. Chiều cùng ngày, cô gặp gỡ báo chí, chia sẻ về công việc và cuộc sống.

- Cảm xúc của chị ra sao khi về nước lần này?

- Ngoài quảng bá sách mới, tôi muốn tìm bối cảnh quay phim ngắn do Trung Quốc sản xuất, tôi đóng chính. Tôi cũng tìm địa điểm mở tiệm mỳ thương hiệu Nhật Bản do tôi làm đại diện. Tôi có bốn ngày ở Việt Nam để làm việc và sẽ sắp xếp để về Long An thăm mẹ - điều mang cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Tám năm nay tôi mới có dịp gặp lại bà. Tôi sẽ ăn bữa cơm do mẹ nấu, nằm ngủ bên mẹ và tâm sự mọi điều. Bây giờ tôi sống thoải mái, tự do làm điều mình muốn. Bà đã an ủi tôi rất nhiều trong thời gian tôi hứng chịu dư luận khi thừa nhận nói dối về thân thế cũng như tình trạng hôn nhân hồi đầu năm.

- Sau khi ly hôn ông Đới Phát Khuê, quan hệ của chị và chồng cũ ra sao?

- Từ sau ngày ký đơn ly hôn (16/1), tôi không liên lạc với chồng cũ. Tôi đổi số điện thoại. Trên báo, ông ấy trả lời phỏng vấn luôn xem tôi là em gái và rất thương tôi, sẵn sàng giúp đỡ nếu tôi yêu cầu. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ gọi điện cầu cạnh. Đã chia tay thì không còn quan hệ gì. Tôi tự kiếm được tiền.

Trước khi về Việt Nam một tuần, người quen nhắn tin chồng cũ đến gặp tôi. Nhưng biết tôi không muốn liên lạc nên ông chỉ viết lá thư gửi đến, trong thư dặn dò nhiều thứ, bảo tôi cẩn thận đề phòng kẻ xấu lợi dụng. Ông gửi cho tôi phong bao lì xì 2.000 USD và trả lại đồng hồ tôi đeo ngày trước, giá hơn 80.000 USD.

Giờ tôi không thấy oán hận gì chồng cũ, chỉ tội nghiệp. Mẹ và chị ông ấy bị tai nạn qua đời. Em trai tự tử. Tôi nghĩ ông sống khó khăn. Tôi hy vọng ông ấy tìm được người chăm sóc.

- Chị dự tính gì cho cuộc sống riêng sau hôn nhân đổ vỡ?

- Tôi không nghĩ đến chuyện phải tìm hiểu ai khác nữa. Cuộc hôn nhân vừa qua cho tôi quá nhiều kinh nghiệm và ám ảnh. Hiện tại ngoài làm việc, buổi tối tôi hẹn hò bạn bè ăn cơm, uống chút cocktail. Ngày trước, chiều tối, tôi phải về nhà với chồng. Bây giờ tôi sống tự do, vì sao phải tự ràng buộc mình lần nữa.

Helen Thanh Đào.

- Sự cố nói dối làm thay đổi cuộc sống của chị như thế nào?

- Sau khi công khai toàn bộ sự thật về cuộc sống hôn nhân, tôi trở về vạch xuất phát con số không, trắng tay. Tuy nhiên, có khán giả thương, gửi cho tiền, động viên tôi vượt qua khó khăn.

Thời điểm đó ngày nào tôi cũng khóc, khóc từ lúc công khai sự thật trong buổi họp báo (ngày 8/1) đến ngày 16/1 khi ký giấy ly hôn. Lúc dọn ra khỏi nhà chồng cũ, về ở trong căn nhà chỉ 3 m2 của vợ chồng bạn, tôi khóc như mưa, giam mình trong không gian chật hẹp, không dám ra ngoài vì sợ báo chí canh chụp ảnh. Tôi liên tục gọi điện thoại tâm sự với mẹ. Bà nói câu: "Về với mẹ đi con" khiến tôi có thêm động lực đứng dậy. Mẹ nói bà hạnh phúc khi con gái dũng cảm bước ra khỏi sự khống chế của chồng cũ. Bà khuyên con gái không được gục ngã.

- Thu nhập hiện nay của chị ra sao?

- Tôi làm đại diện cho vài thương hiệu, có cát -xê từ việc đóng phim ngắn. Tôi cũng làm cô giáo dạy tiếng Việt cho người Đài Loan. Số tiền kiếm được đủ trang trải cuộc sống và làm tôi thấy thoải mái. Tôi đã trả lại một số tiền mà người hâm mộ gửi mình lúc khó khăn. Khán giả nói tặng nhưng tôi nghĩ kinh tế bây giờ khó khăn, không thể lấy tiền của họ được. Nhiều người nghĩ sau sự cố nói dối tôi sẽ bị tẩy chay, nhưng thật ra khán giả rất thương và tôi có nhiều bạn bè hơn lúc trước. Giờ tôi thấy thành thật sẽ được mọi người yêu thích hơn.

Helen Thanh Đào giới thiệu sách ảnh ở Đài Loan - Chị vừa có buổi ra mắt sách ảnh ở Đài Loan nhưng bị cho là khán giả lạnh nhạt, quay lưng, chị chia sẻ thêm gì về điều này? - Mọi người vẫn đến ủng hộ chứ không phải lạnh nhạt như những thông tin trên báo. Hôm tôi tổ chức ký sách ngoài trời khá nắng, nhiều người hâm mộ đã đến. Tuy nhiên nhân viên lo việc đón khách, sắp xếp chỗ ngồi bị tai nạn nên khán giả không có người hướng dẫn xếp hàng giao lưu, chỉ đứng tản mát gần đó. Một số tờ báo Đài Loan không thấy khán giả xếp hàng rồi đưa tin không người đến dự.

Tâm Giao