Hậu trường đám cưới Jang Dong Gun

Một số chi tiết thú vị trong đám cưới thế kỷ của “cặp Brangelina xứ Hàn” được báo chí xứ kim chi hé lộ.

Cặp uyên ương Jang Dong Gun và Ko So Young. Ảnh: Kgossip.

Jang Dong Gun và Ko So Young đã tổ chức lễ thành hôn tại khách sạn Shilla, Seoul chiều 2/5. Đám cưới được chia làm hai phần. Đầu tiên là phần tổ chức hôn lễ và sau đó là phần chiêu đãi. Trong phần đầu, Ko So Young mặc bộ soiree trắng tinh khôi. Đang mang bầu 4 tháng nhưng bộ váy xòe của hãng Oscar De la Renta khiến nữ diễn viên không hề lộ bụng. Sau đó, Ko So Young thay chiếc váy lụa màu đen gợi cảm.

Cuối phần hai, Jang Dong Gun bước lên phát biểu, nói về những sự cố xảy ra ở Hàn Quốc thời gian gần đây. Anh chia sẻ, cặp uyên ương đã định chỉ tổ chức một đám cưới thật nhỏ gọn và thân mật. Sau đó, anh cảm ơn khách khứa đã đến chứng kiến lễ thành hôn của hai người.

Theo Kgossip, sau đám cưới, cặp uyên ương chụp ảnh với bạn bè. Rất nhiều người chỉ trích nữ diễn viên phim Xúc cảm Lee Hye Young vì đã mặc bộ đầm đỏ rực rỡ và gây chú ý hơn cô dâu.

Nữ diễn viên Lee Hye Young bị chỉ trích vì mặc váy đỏ nổi bật hơn cô dâu. Ảnh: Kgossip.

Lee Hye Young là người đã “thừa hưởng” bó hoa từ cô dâu Ko So Young. Trong khi đó, tài tử Thiện, Ác, Quái Jo Woo Sung nhận một bông hoa từ chú rể.

Vì Ko So Young đang mang bầu nên nhiều người cho rằng họ sẽ hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc hoặc đất nước lân cận. Cặp uyên ương đã cân nhắc chọn một địa điểm tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, họ cho rằng sẽ bị chú ý nếu không xuất ngoại nên đã chọn tới Bali, Indonesia.

