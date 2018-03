Hari Won hạnh phúc vì các fan chăm đi từ thiện

Hari Won 'lột xác' với hình ảnh quý cô / Hari Won làm phiên dịch cho huấn luyện viên Park Hang-seo ở TP HCM

Showcase tối 12/3 là dịp Hari Won khởi đầu các hoạt động của cô trong năm nay. Phần lớn khán giả tham gia chương trình là thành viên fan club Hari Won. Buổi trình diễn, giao lưu diễn ra trong không khí vui nhộn, ấm cúng với hai người dẫn dắt, cũng là hai "cây hài" - BB Trần và Hải Triều.

* Hari Won hát "Anh cứ đi đi" tiếng Hàn

Hari Won hạnh phúc vì các fan văn minh, chăm đi từ thiện

Vé xem showcase này đã bán hết vài ngày trước khi chương trình bắt đầu. Ca sĩ sử dụng số tiền bán vé để góp vào quỹ của fan trong các chuyến từ thiện sắp tới. "Chị rất hạnh phúc vì các em đều hiền lành, văn minh và chăm đi từ thiện. Mỗi khi nhắc đến fan club Hari Won, chị thấy tự hào. Các em là động lực để chị cố gắng nhiều hơn nữa. Đừng bao giờ rời xa chị nhé", cô chia sẻ.

Hari Won và fan. Ảnh: Trí Bùi

Với mong muốn thay đổi để mang đến sự mới lạ cho khán giả, ca sĩ đã hát lại toàn bộ ca khúc từng làm nên tên tuổi của mình theo phong cách mới. Cô lần lượt trình diễn bản mash up Hương đêm bay xa - Love you hate you - Without you với giai điệu sôi động, hay bản mash up Làm sao để yêu và Anh cứ đi đi theo phong cách acoustic lắng đọng. Với bản hit Anh cứ đi đi từng gây sốt trong năm 2017, ca sĩ kết hợp với phần lời tiếng Hàn. Các fan không ngừng vẫy tay và hát theo những ca khúc của cô. Có những fan nữ tuổi trung niên cũng lên sân khấu giao lưu, bày tỏ tình cảm với cô.

Ca sĩ thể hiện nhiều ca khúc sôi động trong chương trình.

Tuấn Trần - diễn viên từng xuất hiện trong MV Anh cứ đi đi và loạt phim ngắn online của Hari - cũng góp mặt trong sự kiện. Anh chia sẻ niềm vui khi được tiếp tục làm việc cùng cô trong MV mới - Có chăng chỉ là giấc mơ. Thời mới bước vào nghề hát, Hari Won từng muốn thể hiện ca khúc này. Tuy nhiên, nhạc sĩ Đằng Phương (quản lý cũ của Hari lúc đó) chưa để cô hát vì giọng ca sĩ chưa chín. 5 năm sau, cô mới có dịp tung ra ca khúc.

Trong tối 12/3, MV Có chăng chỉ là giấc mơ được Hari Won ra mắt trên kênh youtube.

Vân An