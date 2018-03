Hà My: 'Hoài Linh không ngoại tình khi yêu tôi ngày trước'

Cháu gái trách Thái Châu vô tâm, cảm ơn Mr. Đàm trả cát-xê 1 tỷ / Cháu ruột Thái Châu khóc kể về thời trẻ ăn chơi

- Mới đây, chị gây chú ý khi tiết lộ mối tình đầu với danh hài Hoài Linh. Vì sao chị quyết định kể ra điều này?

- Nhiều người bảo chuyện tình của tôi đã lâu rồi sao tôi lại chia sẻ làm gì, chắc muốn đánh bóng tên tuổi. Thật lòng, tôi không cố tình tiết lộ anh Hoài Linh là mối tình đầu của mình. Lúc đó tôi còn là thí sinh của cuộc thi hát bolero. Chương trình có chủ đề về mối tình đầu. Tôi đã e dè vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng anh Hoài Linh nhưng đã kể thì phải kể thật. Tôi nói ra chuyện này có sự đồng ý của anh ấy. Tôi cũng không hề nhắc đến tên anh trong chương trình. Chính nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng (giám khảo) tiết lộ mối tình đầu của tôi là người đóng vai Sáu Bảnh - nhân vật quen thuộc do anh Hoài Linh thể hiện. Từ đó, mọi người đoán ra được người yêu trước đây của tôi là anh Linh.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 vừa qua, anh Hoài Linh có gọi điện ủng hộ tinh thần cho tôi. Anh Linh còn bảo đã đồng ý quay hình để nói về mối tình với tôi. Tôi là người sống thật, có sao nói vậy. Tôi mong mọi người đừng phán xét mối tình đẹp của chúng tôi khiến tôi đau lòng cũng như ảnh hưởng đến anh ấy.

* Video: Hoài Linh, Hà My hát "Làm dâu miệt vườn"

Hoài Linh, Hà My hát 'Làm dâu miệt vườn'

- Ngày đó, Hoài Linh đã có vợ ở Mỹ sao chị vẫn đồng ý quen danh hài?

- Anh Hoài Linh thương tôi lúc anh còn ở Việt Nam, trước khi anh ấy cưới vợ. Sau đó, anh mới qua Mỹ và lấy vợ. Tôi nghĩ chuyện gia đình anh ấy không được suôn sẻ, tôi cũng không hỏi. Mọi người nói anh Linh ngoại tình là không đúng. Họ đem đời tư của anh Linh bình luận rồi trách tôi là người thứ ba, điều tôi tối kỵ. Nếu tôi phá hoại gia đình người khác, đến giờ anh Linh đã không giúp đỡ, liên lạc với tôi rồi.

- Lần đầu chị gặp danh hài trong tình huống nào?

- Tôi mến mộ tài năng, nét duyên của Hoài Linh. Thời đó, anh Lê Quyền gọi điện cho tôi bảo có người muốn gặp tôi và hẹn ở sân khấu Bách Tùng Diệp, TP HCM. Anh Hoài Linh xuất hiện khiến tôi bất ngờ. Chờ tôi hát xong, anh ấy chở tôi đi uống nước bằng xe máy.

Lúc mới gặp anh ấy, tôi chưa có cảm giác yêu mà chỉ là sự mến mộ. Còn anh Linh nói là thương tôi, đúng ra là yêu tiếng hát của tôi từ lâu. Tình cảm của chúng tôi xuất phát từ việc mê nghề của nhau. Chúng tôi có vô số kỷ niệm. Lần tôi nhớ nhất là lúc anh ấy chở tôi đi chơi rồi nắm tay, hôn tôi. Lúc chở tôi về nhà, tôi hôn lại lên trán anh ấy.

Anh Linh là người đàn ông chu đáo, nhẹ nhàng, hòa đồng, giản dị, hiểu được tâm lý phụ nữ. Chúng tôi quen nhau được hai năm thì chia tay. Tôi và anh vẫn liên lạc hỏi thăm nhau. Tôi không nhớ lần đầu cả hai gặp lại sau chia tay là khi nào. Chỉ có điều tôi cảm nhận khi nhìn vào mắt, anh ấy có vẻ vẫn giận tôi vì không biết trân trọng tình cảm của cả hai.

* Video: Hà My rơi nước mắt nói đến tình cảm với Hoài Linh

Hà My: 'Anh Hoài Linh không ngoại tình, tôi cũng không là người thứ ba'

- Lúc chị gặp khó khăn, lận đận, danh hài tiếp sức cho chị ra sao?

- Mỗi khi tôi lưu diễn ở nước ngoài anh ấy đều dặn dò, hướng dẫn tôi đi hát, ăn ở ra sao. Tôi cũng theo dõi cuộc sống của anh ấy. Lúc tôi đi diễn ở Australia, mẹ tôi ở nhà bị lao phổi ho ra máu, may được hàng xóm cứu giúp. Sau đó, anh Linh có hỗ trợ cho tôi một số tiền để chữa bệnh cho mẹ. Thật sự lúc đó cuộc sống của tôi quá khó khăn, một mình tôi gánh mọi sinh hoạt gia đình.

- Có bao nhiêu cuộc tình trong đời chị và đâu là mối tình khắc cốt ghi tâm?

- Tình yêu tôi dành cho anh Hoài Linh là khắc cốt ghi tâm nhất. Sau khi chia tay anh ấy, tôi sống với anh Vũ Duy như vợ chồng và có đứa con gái. Hôn nhân của tôi và Vũ Duy tan vỡ vì anh ấy vô tâm, không biết chăm sóc vợ con.

Rồi tôi chung sống với anh Linh Tý (con trai nghệ sĩ Linh Tâm - Cẩm Thu) trong ba năm. Mẹ Linh Tý ra sức ngăn cả vì cho rằng tôi có quá khứ không tốt đẹp. Ngày đó, tôi thật lòng thương Linh Tý. Sau đó, vì sức ép của gia đình chúng tôi chia tay. Bây giờ chúng tôi xem nhau như đồng nghiệp. Mỗi lần có dịp gặp nhau, anh Linh Tý gọi tôi là "cựu bà xã".

Sau này, tôi lấy một Việt kiều và tổ chức đám cưới đàng hoàng. Anh ta cầu hôn tôi trong vòng một tháng quen nhau. Tôi cũng muốn yên phận, lo cuộc sống gia đình nên đồng ý lấy anh. Sống chung, anh thường xuyên đánh tôi vì ghen. Được một năm tôi đệ đơn ly hôn và cắt đứt liên lạc. Đến giờ tôi đã có cháu ngoại, tôi không đi tìm tình yêu nữa. Tuy nhiên, nếu duyên nợ đến tôi vẫn đón nhận, không trốn tránh.

- Khi chị lên tiếng về việc cậu ruột Thái Châu không giúp đỡ mà chê trách mình trước mọi người, chị nghĩ về điều gì?

- Tôi không có ý hỗn hào khi trách vì sao cậu lại mắng tôi. Tôi chỉ muốn nói rằng cậu đang đòi hỏi ở tôi quá cao. Cậu đã không quan tâm cuộc sống tôi. Tôi đi thi lần đầu tiên, cậu cũng không ủng hộ tinh thần. Chúng tôi gặp nhau trên sân khấu có trò chuyện nhưng cũng chỉ là chuyện nghề, không nói gì về gia đình. Từ ngày xảy ra chuyện trong cuộc thi Bolero đến giờ chúng tôi không liên lạc. Tuy nhiên, tôi cũng muốn gặp cậu Thái Châu một lần nói lời xin lỗi. Tôi và cậu vẫn là một người trong gia đình và tôi luôn tôn trọng cậu.

* Video: Hà My tâm sự chuyện tình cảm gặp nhiều sóng gió

Ca sĩ Hà My kể về những cuộc tình nhiều sóng gió

- Đi hát trở lại khi tuổi không còn trẻ, chị thấy thế nào?

- Tôi đi thi hát trở lại một phần do anh Hoài Linh giới thiệu. Ở cuộc thi hát vừa qua, tôi nghĩ nếu may mắn lọt vào vòng trong, tôi có được số tiền sửa lại nền nhà bị ngập. Số tiền còn lại tôi tìm cách buôn bán nhỏ. Tuy đã bị loại, tôi vẫn thấy mình may mắn vì được mọi người quan tâm, hỗ trợ lợp lại mái nhà. Điều đó khiến tôi rất cảm động.

Tôi nghĩ mình cứ đi đúng hướng và tin vào tổ nghiệp, sẽ được tổ đãi. Nếu có cơ hội quay lại sân khấu một lần nữa tôi sẽ cố gắng hết sức, không lười biếng. Tôi may mắn được anh chị, đồng nghiệp khen ngợi về giọng hát trời cho.

- Nuôi con gái, cháu ngoại và mẹ già, chị xoay sở cuộc sống ra sao?

- Tôi vốn kiếm tiền từ việc hát trên sân khấu chứ không phải phòng trà. Hiện nay, sân khấu không còn nhiều, tôi chuyển sang đi hát tiệc cưới trang trải cuộc sống. Những tháng không có show, tôi đi vay nợ. Tôi có thể đói nhưng không thể để cho mẹ, con cháu đói. Tôi mong mình có thêm một nghề làm ban ngày kiếm thêm thu nhập nhưng tôi chỉ biết hát thôi.

Ca sĩ Hà My (trái) và Hoài Linh đứng chung sân khấu.

- Chị từng chia sẻ có một quá khứ ăn chơi, dùng thuốc lắc, thời gian đó chị sống như thế nào?

- Chuyện quá khứ tôi chia sẻ nhiều rồi, nhắc lại không hay ho. Có những bình luận ác ý trên mạng khiến tôi rơi nước mắt. Tôi là phụ nữ, tình đầu không thành, quá khứ không đẹp, khó tránh được sa ngã khi cô đơn, gánh nặng gia đình. Tôi chỉ mong mọi người thông cảm cho tôi. Nếu cứ phân trần hoài về chuyện quá khứ dẫn đến bi lụy thì không giống tính cách của tôi. Bây giờ, tôi đã đứng dậy được vì tôi đang làm mẹ, làm bà ngoại. Tôi đã sinh con gái, bằng mọi giá tôi phải lo cho con mình ăn học, tốt với người ta.

Với những chuyện ngày xưa, tôi tiếc chứ không hối hận. Giá như mình không ham chơi thì tiếng xấu đâu dai dẳng đến bây giờ. Hiện tôi chỉ mong ước được sống hết tâm sức với nghề, có được thu nhập từ nghề đi hát.

Tâm Giao