Hà Hồ, Thu Minh tranh giành thí sinh quyết liệt

Trong đêm đầu tiên, 16 giọng ca với nhiều phong cách khác nhau đã tạo ra cuộc cạnh tranh sôi nổi giữa các huấn luyện viên, đặc biệt là hai huấn luyện viên nữ.

Phú Luân được Thu Minh và Hà Hồ cùng chọn khi "phiêu "giọng hát đầy nội lực trong ca khúc You raise me up. Khúc ban đầu anh thể hiện chưa tốt nhưng càng về sau, anh càng thể hiện chất giọng thiên bẩm mà theo Thu Minh, anh là người có tiềm năng và cô đã nhận ra. Hồ Ngọc Hà cũng không muốn mất thí sinh có giọng hát tốt nên tỏ vẻ giận dỗi: “Sao em nhìn chị Minh trìu mến vậy. Em làm chị ghen tỵ rồi. Em có nhìn chị trìu mến như vậy không? Tôi đang cần một giọng ca, một cá tính như vậy trong đội mình”. Cuối cùng Hà Hồ đã thua trong cuộc chiêu mộ thí sinh này.

Thí sinh Phú Luân. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Phương Linh cũng là thí sinh được hai nữ huấn luyện viên bấm nút chọn khi thể hiện ca khúc khó và đòi hỏi kỹ thuật ca mang tên Alerie.

Thu Minh phát biểu: “Tôi thích em, em hát nẩy và giọng hát của em thật sự đặc biệt, khác với những giọng hát tôi được nghe nãy giờ. Nếu em chọn vào đội của tôi thì tôi nghĩ rằng mình sẽ làm được nhiều điều tốt cho em". Hà Hồ cố thuyết phục: “Tôi rất yêu mến người biểu diễn bài hát này, và hôm nay bạn làm tôi nhớ cô ấy rất nhiều. Tôi thích những dòng nhạc này nên tôi biết tôi sẽ làm tốt được”. Nhưng lần này đến lượt Thu Minh chiến thắng.

Xuân Sơn thể hiện chất giọng giả thanh và giọng gió trong bài Đường về xa xa quá tốt. Sự thể hiện của anh khiến Hà Hồ khen ngợi: “Bạn hát như chơi, bạn làm cho chúng tôi hứng thú. Nếu bạn yêu thích dòng nhạc này thì hãy chọn tôi vì tôi sẽ làm cho bạn phát triển con đường mà bạn yêu mến".

Thu Minh thuyết phục thí sinh này về đội cô: "Khi nghe bạn hát, tôi có cảm giác bạn là một chàng trai lãng mạn, bạn chạm đến trái tim người phụ nữ giống như tôi và tôi có thể giúp bạn chạm đến trái tim những người phụ nữ". Cuối cùng Xuân Sơn chọn Thu Minh và Hà Hồ lên tiếng: “Chị em mình bắt đầu có thái độ với nhau rồi đấy.

Đêm đầu tiên có nhiều thí sinh hát quá tốt khiến cho cả ba hoặc bốn vị giám khảo đều nhấn nút chọn.

Đinh Hương là một thí sinh có chất giọng đặc biệt, cao và thanh khi hát Warwich avenue được cả bốn huấn luyện viên chọn và họ nổ ra cuộc tranh giành "nảy lửa". Hồ Ngọc Hà nói: “Quá tuyệt vời, tôi không thể ngồi yên được bất kỳ một giây nào khi em thể hiện ca khúc này. Vì vậy tôi là người đầu tiên chọn em và tôi hy vọng em sẽ là của tôi".

Mr. Đàm nói: "Tôi là người bấm máy cuối cùng vì tôi chờ một cú cuối cùng và em đã làm được điều đó. Tôi yêu giọng hát mạnh và đẹp của em". Thu Minh thuyết phục: "Nếu như nói dáng dấp, chiều cao thì chị em mình cũng ngang nhau phải không. Và ngay cả cách hát, cách trình diễn thì chị thấy chị em mình rất giống nhau và dễ chia sẻ, dễ tập luyện với nhau". Trần Lập bày tỏ mong muốn được mời Đinh Hương vào đội của anh. Cuối cùng Hà Hồ là người được thí sinh này chọn.

Thí sinh Hương Tràm khiến cho Hà Hồ và Thu Minh khóc khi nghe cô tâm sự trên sân khấu. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Hương Tràm hát ca khúc của Whitney Houston I will always love you đầy cảm xúc và chạm đến trái tim của ban giám khảo. Cả bốn huấn luyện viên đều bị hớp hồn. Hồ Ngọc Hà thốt lên rằng: "Mọi người đang bấn loạn vì em. Từ 'xuất sắc' không đủ để nói về tài năng của em. Tôi đã đoán trước được kết quả vì khi em hát 'Love you', em chỉ về chị Thu Minh. Nhưng tôi vẫn phải quay lại vì em hát quá tuyệt vời".

Đàm Vĩnh Hưng cũng muốn thí sinh này. Anh nói: "Anh muốn khẳng định rằng em hát trên cả tuyệt vời. Nếu em vào đội của anh, đúng nghĩa em sẽ là Giọng hát Việt". Trần Lập cũng thuyết phục: "Em hát một ca khúc khá quen thuộc nhưng lại chạm được đến trái tim của nhiều người. Anh muốn chờ đến phút cuối cùng và rất may là anh bấm kịp".

Trước tình cảm của các vị giám khảo, Hương Tràm xúc động: “Đây là lần đầu tiên em đến Sài Gòn, một mình, khi mới 17 tuổi. Em muốn cảm ơn mẹ vì mẹ đã bay kịp đến đây để nghe em hát. Và em sẽ theo một người mà em đã thần tượng từ lúc nhỏ. Em chọn chị Thu Minh”. Trước lời chia sẻ của thí sinh, Hà Hồ và Thu Minh cũng khóc theo.

Bá Lộc với ca khúc Criminal được cả ba huấn luyện viên: Thu Minh, Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng chọn. Cả ba có cuộc tranh giành thí sinh “nảy lửa”.

Mr. Đàm thuyết phục: "Giọng hát em đã có sẵn rồi, anh là người huấn luyện cho em giỏi hơn, sáng hơn và anh sẽ biết đặt em vào nơi đâu để em thực sự tỏa sáng. Tháng 12 tới anh có một show rất là lớn, anh chờ em. Sân vận động 40.000 người chờ em đó”.

Thu Minh nói: "Điều em cần là người có thể cho em giọng hát". Chị quay sang Hồ Ngọc Hà năn nỉ nhường nhưng nữ ca sĩ "Tìm lại giấc mơ" vẫn giữ vững lập trường: “Êkíp của ai cũng giỏi. Giỏi là một chuyện, hợp là một chuyện hoàn toàn khác mà điều đó là rất quan trọng. Phải hợp nhau mới làm việc được”.

Hương Giang hát Đừng ngoảnh lại được Hà Hồ và Trần Lập chọn và cô đã chọn Hà Hồ khi bị thuyết phục bởi câu nói của chị: “Trước khi nhận xét về giọng hát của em, tôi muốn nhắc em một điều là tôi bấm máy trước anh Trần Lập nhé! Tôi có thể giúp em tốt hơn dựa trên tài năng của em, nên tôi khuyên em hãy suy nghĩ thật kỹ".

Lê Vy hát Dấu phố em qua được Hà Hồ chọn khiến Trần Lập tiếc: "Tôi cũng biết giọng ca này vì em đã được nhiều giải thưởng ở phía Bắc. Nhưng bất ngờ hơn là tôi lại không nhận ra em".

Mai Khánh Linh từng lọt vào top 10 Sao Mai điểm hẹn 2010. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Mai Khánh Linh được Thu Minh chọn đúng phút cuối khi trình bày bài hát One night only. Cô từng lọt vào top 16 Sao Mai điểm hẹn 2010.

Trang Quốc Cường là thí sinh có giọng hát đặc biệt. Với ca khúc All by myself, anh đã thuyết phục được Hồ Ngọc Hà. Tình cờ, thí sinh này lại trùng tên với bạn đời của nữ ca sĩ, nên cô đùa: "Quốc Cường phải là để cho Hà Hồ".

Nguyễn Văn Thắng từng là thí sinh của cuộc thi Vietnam Idol 2011. Chất giọng cao và đầy cá tính của anh trong bài Quán cóc đã thuyết phục Thu Minh và Trần Lập, nhưng cuối cùng anh về bên Trần Lập.

Đặng Thị Hoài Trinh thể hiện ca khúc I Surrender với quãng rộng đẹp và thuyết phục được Đàm Vĩnh Hưng. Thu Minh cũng bày tỏ thích thú trước chất giọng hiếm có của nữ thí sinh nhưng cô không tìm thấy điểm chung với thí sinh nên đã khuyên Hoài Trinh về đội Mr. Đàm.

Có khá nhiều thí sinh ngậm ngùi ra về trong đêm đầu tiên.

Vũ Phương chọn ca khúc Giấc mơ mùa thu. Sở hữu giọng hát khá tình cảm nhưng chưa có sự đột phá khiến cho tiết mục của anh không được chọn. Hồ Ngọc Hà động viên: “Chúng tôi không quay lại chọn bạn không có nghĩa là bạn thất bại. Với giọng hát này nhưng đặt ở một chương trình khác thì bạn sẽ thành công hơn". Hà Phương sở hữu ngoại hình khá sáng khiến cho Đàm Vĩnh Hưng thốt lên khi quay lại “Xinh thế”. Tuy nhiên, cô không được chọn vì sở hữu chất giọng bình thường không có điểm nhấn. Trần Phương chọn bài hát Hurt để thể hiện. Chất giọng nữ tính của anh khiến cho cả bốn huấn luyện viên lầm tưởng là giọng nữ. Anh cũng không được chọn lựa. Duy Khiêm hát Ghen với phong độ không ổn định.

Kết thúc tập một của Vòng giấu mặt, Đàm Vĩnh Hưng và Trần Lập chỉ chọn được một thí sinh, trong khi Thu Minh và Hồ Ngọc Hà đã chọn được năm người về đội của mình. Tập hai của Vòng giấu mặt phát sóng lúc 21h ngày 15/7 trên VTV3.

Hoàng Dung