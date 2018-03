Hà Hồ khóc vì thí sinh 'Giọng hát Việt'

Phạm Thị Hương Tràm đến từ Nghệ An đã chạm được đến trái tim khán giả với ca khúc I will always love you của diva quá cố Whitney Houston. Hà Hồ thốt lên: “Mọi người đang bị bấn loạn vì em, không có chỗ nào để mổ xẻ, khen không hết, từ 'xuất sắc' không đủ để nói về tài năng của em”. (xem clip)