Giám khảo The Voice chấm chung kết Miss Universe

Ban tổ chức Miss Universe vừa công bố danh sách ban giám khảo đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối 19/12 tại Mỹ.

Đứng đầu danh sách này là CeeLo Green, ca sĩ - nhạc sĩ và là huấn luyện viên chương trình The Voice kênh truyền hình NBC. Vừa qua, nam ca sĩ này, có tên thật là Thomas DeCarlo Callaway, trở thành đối tượng điều tra của Sở cảnh sát Los Angeles, sau khi một phụ nữ đệ đơn cáo buộc anh có những hành vi quấy rối tình dục với cô ta. Về phía nam ca sĩ, anh phủ nhận tất cả cáo buộc. “Không có gì xảy ra ở đó hay bất cứ nơi nào khác”, giám khảo The Voice trả lời TMZ.

Ca sĩ, nhạc sĩ Cee-Lo Green. Ảnh: Wenn.

Cee-Lo là thành viên của ban nhạc Gnarls Barkley. Nam ca sĩ hiện bận rộn với việc làm giám khảo của The Voice. Anh và Christina Aguilera sẽ cùng tạm dừng vai trò này trong mùa tới để tập trung vào các dự án chưa hoàn thành, bao gồm viết một cuốn sách mới và thu âm album mới. Usher và Shakira sẽ thay thế họ.

Ngoài CeeLo Green, danh sách ban giám khảo chung khảo Miss Universe còn có: Pablo Sandoval (vận động viên bóng chày chuyên nghiệp), Nigel Barker (nhiếp ảnh gia - người dẫn chương trình Oxygen – The Face), Diego Boneta, ca sĩ (diễn viên nổi tiếng với bộ phim Rock of Ages), Scott Disick (nhà làm chương trình E! Network), Brad Goreski (stylist nổi tiếng cho nhiều ngôi sao trên thảm đỏ như Demi Moore, Rashida Jones, Christina Ricci, Jessica Alba…), đầu bếp Masaharu Morimoto (người được biết đến trong chương trình Iron Chef), Ximena Navarrete (Miss Universe 2010), Kerri Walsh Jennings (vận động viên bóng chuyền bãi biển - 3 lần đoạt huy chương vàng Olympic), Lisa Vanderpump (ngôi sao truyền hình).

Dêm thi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ năm nay có phần biểu diễn âm nhạc của ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công Timomatic. Đây là nghệ sĩ từng chiến thắng trong chương trình So you think you can dance Australia năm 2009 và gần đây nhất là chương trình Australia's Got Talent. Train, ban nhạc từng đoạt 3 giải thưởng Grammy, cũng góp mặt. Nhóm này nổi tiếng qua các bài hit như: 50 Ways To Say Goodbye, Drive By, Drop Of Jupiter, Hey Soul Sister. Nhóm sẽ trình diễn 3 bài: Drive By, Mermaid và Shake Up Christmas trong phần trình diễn áo tắm.

Diễm Hương mặc áo dài đỏ tham gia hoạt động từ thiện cũng như ngoài trời của Miss Universe.

Chung kết Miss Universe năm nay tạo ra một ngoại lệ khi khán giả khắp thế giới có cơ hội đặt câu hỏi cho vòng thi ứng xử. Khán giả có thể gửi câu hỏi trực tiếp qua địa chỉ twitter của chương trình này: #AskMissUniverse trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Ban tổ chức sẽ chọn ngẫu nhiên một câu hỏi trong số các câu gửi về để sử dụng trong phần thi ứng xử của top 5.

Đơn vị cử Diễm Hương sang Mỹ thi thố ở đấu trường nhan sắc này bày tỏ hy vọng khán giả sẽ ủng hộ và góp phần tiếp tục bình chọn cho cô qua website của cuộc thi, nhằm giúp cô có một chiếc vé vào top 16 đêm chung kết. Khán giả có thể dùng email hợp lệ để gửi bình chọn 10 lần mỗi ngày. Kết quả sẽ công bố trong đêm chung kết 19/12 tại Mỹ.

Cô gái Việt Nam và tà áo dài gây thiện cảm với bạn bè quốc tế.

Hôm qua (17/12), Diễm Hương cùng các thí sinh khác có buổi tham gia chương trình từ thiện. Người đẹp Việt Nam diện áo dài đỏ xuất hiện tại sự kiện này và rất được mọi người quan tâm. Cô còn trả lời phỏng vấn của một đài phát thanh tiếng Việt ở Mỹ. Diễm Hương cho biết, việc trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt khiến cô rất sung sướng và bớt nhớ nhà vì trong suốt thời gian tham dự cuộc thi cô phải giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Tại buổi phỏng vấn này, khi được phát thanh viên hỏi: "Nếu có một điều ước bây giờ thì bạn sẽ ước gì?”, Diễm Hương đã trả lời: “Tôi ước rằng mọi người Việt khắp nơi luôn tự hào mình là người Việt Nam và mong mọi người đoàn kết với nhau để thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn”.

Chi Mai

Ảnh: Thiên Ân