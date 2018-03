Giải vàng siêu mẫu 2012 dự thi 'Man Of The World'

Ngọc Tình, Hữu Long đóng phim mừng Festival Huế / Hữu Long nức nở khi bị loại khỏi Bước nhảy Hoàn vũ

Hữu Long đã có mặt tại địa điểm tổ chức. Người mẫu cho biết dù không nhiều thời gian chuẩn bị, anh vẫn tự tin khi đứng cùng 40 gương mặt khác đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ. Chuyên gia đào tạo người mẫu Nguyễn Lê Hạnh Phúc hỗ trợ và định hướng cho Hữu Long trong cuộc thi.

Trong tuần tới, các thí sinh sẽ bước vào các phần thi chính thức. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 28/7.

Người mẫu Hữu Long.

Nguyễn Hữu Long sinh năm 1991 ở Hà Nội, cao 1,86m với số đo 100-80-97 cm. Anh từng đoạt giải "Siêu mẫu có hình thể đẹp nhất" tại Siêu mẫu Việt Nam 2011 và giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012.

Đây là năm đầu tiên Man Of The World được tổ chức. Cuộc thi tìm kiếm người đàn ông có vẻ đẹp hình thể nổi bật, có sức ảnh hưởng và quan tâm đến các vấn đề cộng đồng. Theo The Standard, cuộc thi nhằm cạnh tranh với hàng loạt chương trình khác cho nam giới như Manhunt International, Mr. International và Mr. World. Carlo Morris Galang - chủ tịch của cuộc thi - cho biết họ muốn kết hợp quảng bá du lịch và giáo dục trong chương trình.

Đức Trí