Gia đình nạn nhân tố công ty Daesung không hợp tác

Hôm 10/7, trang Dispatch liên hệ với gia đình nạn nhân Hyun để hỏi về cách giải quyết vụ việc với Daesung. Một thành viên tiết lộ, gia đình rất khó dàn xếp với công ty YG Entertainment bởi cách hành xử của công ty này từ đầu đến nay.

Thành viên A đại diện cho gia đình Hyun trả lời phỏng vấn, cho biết: “Có cảm giác như con trai của chúng tôi bị giết đến hai lần. Chúng tôi chỉ có thể khóc”.

Hình ảnh nạn nhân Hyun trong đám tang đầu tháng 6. Ảnh: Dispatch.

Người này cho biết, công ty YG chỉ liên hệ với gia đình hai lần. Lần đầu là khi công ty trình bày với gia đình quan điểm của họ về vụ việc. Sau đó hai bên gặp nhau để Daesung và công ty trực tiếp nói lời xin lỗi với gia đình và người đã khuất. Hiện tại, hai bên không còn giữ liên lạc với nhau.

“Đầu tiên, YG nói họ sẽ làm tất cả những gì có thể. Họ đề nghị chúng tôi tin tưởng họ, rằng họ sẽ trả toàn bộ khoản phí cho đám tang và đền bù cho chúng tôi. Vì họ là công ty YG Entertainment, chúng tôi tin họ. Giờ đây mọi chuyện đã thay đổi. Chúng tôi có cảm giác họ đang lờ chúng tôi đi”, A nói.

Gần đây, hai bên đang không đạt được đồng thuận về một số vấn đề, trong đó quan trọng nhất là mức tiền bồi thường mà phía Daesung phải trả. Gia đình Hyun đề nghị một khoản bồi thường thường được áp dụng trong các tai nạn xe hơi gây chết người, trong khi công ty YG đã chuẩn bị một số tiền theo họ là “đủ để an ủi gia đình nạn nhân”. Chỉ có điều, chênh lệch giữa số tiền của hai bên khá lớn. Theo A, gia đình cảm thấy số tiền YG đề nghị đền bù cho cái chết của Hyun là “không đủ”.

Theo gia đình nạn nhân, công ty YG còn có thái độ không công nhận kết quả điều tra của cảnh sát. Ảnh: Dispatch.

A nói: “Những gì YG làm chỉ là liên lạc với chúng tôi, từ đầu đến cuối chỉ đưa ra đề xuất về số tiền bồi thường, điều đó làm chúng tôi cảm thấy bị sỉ nhục”.

“Họ hỏi chúng tôi đã xem chương trình We Want to Know the Truth của đài SBS hay chưa. Họ tuyên bố không phải Daesung đã đâm phải một người qua đường như một tai nạn thông thường, cậu ta đâm phải một xác chết. Nghe thế, tôi chỉ muốn đứng dậy và bỏ đi. Phải, con trai chúng tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho vụ việc, nhưng nói điều đó lúc này liệu có ý nghĩa gì?”.

“Cảnh sát đã tuyên bố cái chết của Hyun là do vụ tai nạn Daesung gây ra, nhưng YG lại dùng một chương trình truyền hình để đưa ra lý lẽ khác. Tôi tự hỏi chẳng lẽ YG không tin cảnh sát”.

Theo Dispatch, hiện tại, một sự đồng thuận giữa hai bên dường như đã vượt ra ngoài tầm với. Gia đình nạn nhân còn tiết lộ một tuyên bố của YG khiến họ hoang mang, không hiểu rằng công ty này liệu có quan tâm đến Daesung, một ca sĩ nổi tiếng thuộc nhóm nhạc hàng đầu của công ty - Big Bang - hay không.

Gia đình Hyun còn cảm thấy bức xúc vì sự dửng dưng của YG trong việc bồi thường cho cái chết của Hyun và cả đối với hoàn cảnh của Daesung. Ảnh: Nate.

“YG nói với chúng tôi là họ không có gì để mất. Ngay cả khi thiếu Daesung, Big Bang vẫn quảng bá tốt, họ còn nói họ không việc gì phải vội bởi dù sao thì sau vụ việc này Daesung cũng phải ngừng hoạt động một thời gian. Nếu họ đối xử với Daesung như thế, thì với con trai chúng tôi họ còn thế nào nữa? Ở họ tôi không thấy một chút tôn trọng nào cả”, A nói.

Dispatch cũng liên hệ với YG để hỏi ý kiến về tuyên bố của gia đình nạn nhân, đại diện công ty cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đi đến đồng thuận. Giữa hai bên không có xung đột nghiêm trọng nào cả. Chúng tôi đang dàn xếp và cân bằng yêu cầu của cả hai bên”.

Vụ tai nạn xảy ra hôm 31/5 ở Seoul. Do bị cản tầm nhìn, Daesung đã đâm vào người lái xe máy Hyun đang bị ngã nằm trên đường, khiến anh này thiệt mạng. Từ đó đến nay, anh phải ngừng mọi hoạt động và nhóm Big Bang xuất hiện tại các sự kiện chỉ với 4 thành viên. Công ty YG cho biết, tạm thời Daesung sẽ nghỉ đến hết năm.

Hạ Huyền