Fan thất vọng vì Kate Winslet 'cư xử thô lỗ'

Shanna Swan, một fan của Kate Winslet, cho biết trên tạp chí Star, cô và toàn bộ người dân trong thị trấn của mình bị tổn thương vì thái độ của thần tượng. Theo Shanna Swan, nữ diễn viên mới đây xuất hiện tại thị trấn Shelburne Falls ở Massachusetts để quay một cảnh cho bộ phim mới "Labor Day". Hơn 100 người dân của thị trấn nhỏ khi hay tin đã ra phố ngóng đợi để được nhìn thấy Kate.

Shanna Swan kể: "Tôi có thể cảm nhận và nghe những tiếng xì xầm xung quanh tôi: 'Ôi, đó là Kate ư? Cô ấy đến khi nào vậy?'. Và tất cả người dân trong thị trấn đều rất hồi hộp. Chúng tôi hy vọng Kate có thể dành thời gian nói chuyện với fan vì có tới hơn 100 người mong chờ cô ấy". Sự việc xảy ra trái với mong đợi của người dân Shelburne Falls. Kate từ chối gặp mặt và không thèm đếm xỉa tới những người đang háo hức chờ cô, Shanna Swan cho biết.

Nữ diễn viên Kate Winslet. Ảnh: Splash.

Theo fan nữ này, Kate chỉ có mặt tại thị trấn để quay phim trong một thời gian ngắn. Sau đó, nữ diễn viên bước lên chiếc Cadillac và rời đi mà không có lấy một cái vẫy tay, một câu cảm ơn hay một nụ cười. Shanna chia sẻ, cô lớn lên ở thị trấn và là một fan cuồng nhiệt của Kate từ khi còn bé. Kate Winslet là người nổi tiếng đầu tiên mà cô được nhìn thấy ngoài đời. Thế nhưng, nữ diễn viên đã để lại một kỷ niệm buồn đối với cô.

Shanna nói: “Kate luôn đóng những vai ấm áp trên màn ảnh, tôi nghĩ cô ấy cũng là người như thế. Tôi đã xem 'Titanic' 13 lần khi tôi 12 tuổi, còn Kate không thể dành nổi một giây để biết là tất cả chúng tôi đều yêu quý cô ấy. Mọi người trong thị trấn thực sự tổn thương và tôi có thể nghe mọi người đang gọi tên cô ấy. Sau khi cô ấy bỏ đi, một người phụ nữ đứng cạnh tôi nói: ‘Ôi, sao có thể thô lỗ thế chứ?’”.

Hiện Kate Winslet vẫn chưa lên tiếng về việc này. Mới đây, nữ diễn viên cho biết, cô đã chán phải nghe đi nghe lại ca khúc chủ đề My Heart Will Go On trong phim "Titanic".

Hoàng Anh