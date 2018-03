Dương Trương Thiên Lý: 'Tân hoa hậu phải có nhan sắc như Phạm Hương'

Người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam diễn thế võ hạ gục cướp / Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ VN lộ điểm yếu hình thể với bikini

Ngày 3/1, 42 thí sinh cùng đại diện ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có buổi gặp gỡ báo giới tại Nha Trang.

Nói về tiêu chí chọn hoa hậu, Thiên Lý cho biết đó phải là một nhan sắc và thần thái thuyết phục hoàn toàn được ban giám khảo và công chúng, giống Phạm Hương khi đăng quang cách đây hai năm.

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Chất lượng thí sinh là một trong những vấn đề được quan tâm ở buổi này. Sau phần thi Người đẹp biển sáng 3/1, nhiều ý kiến cho rằng hình thể các thí sinh khá yếu, tuy nhiên hình ảnh họ lại được photoshop kỹ trong các bộ ảnh tung ra thời gian qua.

Dương Trương Thiên Lý - giám đốc quốc gia của Miss Universe Việt Nam - cho biết: "Tôi tự hào về ngoại hình lẫn thần thái của các thí sinh trong vòng chung kết. Họ ngày càng tiến bộ, tỏa sáng với hình thể săn chắc, gương mặt khả ái và tư duy tốt. Tuy nhiên, khi xem hình ảnh vòng thi sáng nay được báo chí đăng tải, tôi bất ngờ. Tôi có hỏi lại êkíp chụp ảnh cho thí sinh thì họ nói chỉ chỉnh về da chứ không chỉnh sửa quá đà. Có lẽ là do góc chụp hoặc tư thế tạo dáng của thí sinh không hợp lý".

42 thí sinh khoe sắc tại họp báo.

Á hậu Thiên Lý khẳng định các thí sinh đã luyện tập với kỷ luật cao suốt thời gian qua. Một thành viên ban giám khảo cho biết 50% thời gian tập trung của thí sinh dành cho việc huấn luyện và học tập. Từ những cô gái bình thường, họ trở thành những cô gái tự tin, biết catwalk và có kỹ năng giao tiếp cơ bản.

Trước vòng chung kết, ba thí sinh Chúng Huyền Thanh, Ngọc Út và Diễm Uyên đã rút lui vì lý do cá nhân. Chúng Huyền Thanh có kế hoạch tổ chức đám cưới từ trước. Hai thí sinh còn lại gặp vấn đề về sức khỏe. Hai giám khảo cũ là Hoàng My và Hương Giang cũng vắng mặt. Theo ban tổ chức, do cuộc thi thay đổi lịch trình từ tháng 12/2017 sang tháng 1 năm nay, Hoa hậu Hương Giang và Hoàng My không đồng hành được cùng các thí sinh ở vòng này.

Vương miện dành cho á hậu 1 trị giá một tỷ đồng.

Bên cạnh quyền đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, tân hoa hậu sẽ nhận được vương miện mới trị giá 2,7 tỷ đồng và tiền mặt, quà tặng, học bổng... Ngoài ra, ban tổ chức có thêm hai vương miện dành tặng á hậu 1 và á hậu 2 với tổng trị giá 1,8 tỷ đồng. Vương miện cho á hậu làm từ ngọc trai cao cấp, đính kết hàng nghìn viên đá sapphire và được thực hiện trong khoảng ba tháng. Lần đầu tiên có ba chiếc vương miện được trao trong một cuộc thi hoa hậu. Vương miện cho hoa hậu sẽ được trao luân lưu, còn hai á hậu có quyền giữ trọn đời.

Trước tin đồn một số giải thưởng đã được sắp xếp từ trước, ban tổ chức khẳng định họ minh bạch mọi thứ, có hệ thống kiểm toán độc lập để giám sát, theo dõi các kết quả.

Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra tối 6/1 tại Nha Trang. Trước đó, đêm bán kết diễn ra tối 4/11/2017, ngay khi cơn bão số 12 vừa càn quét qua tỉnh Khánh Hòa. Ngày 7/11, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quyết định hoãn cuộc thi đến khi khắc phục xong hậu quả của cơn bão Damrey.

