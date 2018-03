Dương Hoàng Yến: ‘Mỹ Linh dành nhiều tâm huyết cho tôi’

Dương Hoàng Yến được bạn trai hỗ trợ thi The Voice

- Trong đêm liveshow đầu tiên của The Voice, chị chứng tỏ sự chuyển biến lớn khi hát tình cảm hơn bên cạnh thế mạnh về kỹ thuật. Điều gì khiến chị có sự thay đổi này?

- Huấn luyện viên Mỹ Linh đã dành rất nhiều tâm huyết cho tôi. Chị là người viết lời Việt bài Hurt cho tôi trong thời gian ở sân bay Nhật chờ chuẩn bị sang Mỹ lưu diễn. Lời bài hát là tình cảm chị dành cho người cha đã khuất - điều đó làm tôi rất xúc động. Trong thời gian tập luyện, chị nắn nót cho tôi từng câu chữ, làm thế nào chuyển tải cảm xúc tốt nhất tới người nghe. Trước đây tôi từng hát Hurt nhưng việc thể hiện một ca khúc quốc tế bằng tiếng Việt không đơn giản. Phải làm sao để khán giả từng nghe Christina Aguilera chấp nhận Dương Hoàng Yến và phải làm sao để phiên bản tiếng Việt vẫn truyền tải đúng tinh thần bài hát và khiến người nghe thấy gần gũi, thân thương hơn. Để không phụ tâm huyết của chị Mỹ Linh, tôi đã cố gắng hết sức mình. Khi hát xong, tôi hết sức kiềm chế nhưng chẳng hiểu sao nước mắt vẫn chảy ra.

Hoàng Yến trong đêm thi vòng liveshow của The Voice.

- Từ trước đêm liveshow có nhiều người cho rằng, Mỹ Linh vì quá ưu ái Dương Hoàng Yến mà loại nhiều học trò khác dù họ hát không kém chị. Việc viết lời cho Hoàng Yến hát càng chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt này. Chị nghĩ sao về ý kiến chị đang được diva tóc ngắn thiên vị?

- Chị Linh đối xử với 16 người trong đội ai cũng như ai. Không thí sinh nào trong team Mỹ Linh phàn nàn gì về cách cư xử của chị. Tôi và cả những người không may mắn đi tiếp vẫn rất đoàn kết, yêu quý lẫn nhau. Chúng tôi rất hay tụ họp và tới nhà chị Linh chơi. Nếu có sự ưu ái thì chỉ là ở việc vợ chồng chị Linh đã giới thiệu tôi với nhạc sĩ Dương Thụ để tôi có may mắn được hát trong đêm nhạc "Tôi mơ một giấc mơ" của ông.

- Đêm nhạc của Dương Thụ toàn những giọng ca tên tuổi như Mỹ Linh, Hồng Nhung, Tùng Dương, Nguyên Thảo... Là người trẻ nhất cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, chị cảm thấy thế nào?

- Được tham gia đêm nhạc là điềm vinh hạnh nhưng cũng là áp lực lớn của tôi. Tôi không có mặt ở buổi họp báo nhưng tôi đọc được, chú Dương Thụ đã nói về tôi rằng: “Nghe Dương Hoàng Yến hát trên ti vi, tôi thấy cô ấy có kỹ thuật tốt nhưng thiếu cảm xúc. Tuy nhiên Anh Quân bảo tôi đừng nên nghe trên tivi mà hãy nghe bản ghi âm. Tôi thử và thấy ổn. Tôi hy vọng đây sẽ là phát hiện mới trong chương trình của mình”. Bản thân chú Dương Thụ là một nhạc sĩ khó tính, chú đã dành nhiều lời khen cho tôi và tôi thấy đó là động lực, sức mạnh lớn cho mình. Chú Dương Thụ, anh Anh Quân và chị Mỹ Linh đã kỳ vọng vào tôi như vậy, tôi chỉ có cách hát thật tốt để không phụ lòng mọi người. Từ giờ đến đêm diễn, tôi luôn trong tâm trạng phải thật cố gắng, tập luyện thật nhiều.

Khi biết mình sẽ tham gia đêm nhạc Dương Thụ, tôi đã tìm hiểu rất kỹ về bài hát mình thể hiện. Khán giả mới chỉ thấy một Dương Hoàng Yến của dòng nhạc nhẹ nhưng phong cách thính phòng đương đại không quá xa lạ với tôi vì tôi là người được đào tạo cơ bản ở nhà trường. Tôi tin mình sẽ phù hợp với tiêu chí chương trình.

Dương Hoàng Yến tập luyện cho đêm nhạc Dương Thụ. Ảnh: Lê Chí Linh.

- Đi hát sớm nhưng từ khi nổi lên ở The Voice, chị trở nên đắt show, được mời tham gia nhiều đêm nhạc chứ không chỉ là "Tôi mơ một giấc mơ". Chị cân bằng thế nào để vừa đi hát kiếm thêm thu nhập giúp đỡ gia đình, vừa đảm bảo cho việc luyện tập thi cử?

- Đúng là tôi được nhiều ông bầu quan tâm hơn nhưng nếu show diễn gần sát ngày thi, tôi từ chối bất kể cát-xê cao bao nhiêu. Trước mắt, tôi muốn tập trung cho The Voice nên chỉ nhận những chương trình không ảnh hưởng tới việc tập luyện và sức khỏe. Tôi tâm đắc với câu tục ngữ “tham thì thâm” (cười). Hiện The Voice đã đến vòng liveshow, thí sinh bước vào giai đoạn nước rút rồi. Cũng may thời gian thi không quá sát, tôi có một tuần nghỉ ngơi trước khi tiếp tục “chiến đấu”. Nhờ thế tôi có thể tham gia đêm nhạc của nhạc sĩ Dương Thụ hay những chương trình khác.

- Cát-xê của chị tăng khá nhiều sau khi tham gia thi The Voice trong khi lương giảng viên thanh nhạc trẻ như chị rất thấp. Có bao giờ chị định nghỉ dạy để tập trung phát triển con đường ca hát?

- Cả giảng dạy lẫn đứng trên sân khấu đều là đam mê của tôi. Theo tôi không nên so sánh thu nhập giữa giảng dạy và ca hát vì không có giá nào xứng đáng cho niềm đam mê. Tôi sẽ cố gắng cân bằng để có thể gánh hai việc trên lưng mà không phải đặt cái nào xuống dọc đường. Từ xưa đến nay, tôi vốn quen làm nhiều việc một lúc.

Thầy trò Mỹ Linh - Dương Hoàng Yến thân thiết bên nhau. Ảnh: Lê Chí Linh.

- Là con duy nhất trong gia đình, phải chèo chống việc nhà lại gồng gánh nhiều công việc một lúc, chị làm thế nào để có thể vượt qua?

- Với nhiều công việc như thế, tôi không thể tránh được áp lực. Trước đây chỉ là áp lực về công việc, giờ còn áp lực từ rất nhiều chuyện xung quanh như thi cử, gia đình... Những lúc stress, tôi chỉ ao ước có một ngày nghỉ. Tôi sẽ đi mua sắm, xem phim... để không phải nghĩ về những thứ nặng nề. Sau khi nghỉ ngơi lấy lại cân bằng, tôi sẽ lại lao vào công việc, làm những thứ mà mình đam mê. Có lẽ, kết thúc The Voice, tôi sẽ dành một khoảng thời gian thư giãn như một phần thưởng cho bản thân.

- Ai tham gia cuộc thi nào cũng nuôi ước mơ vô địch, chị đánh giá khả năng chiến thắng của mình thế nào?

- Những người vào đến top 20 đều có thế mạnh riêng, ai cũng đáng gờm cả. Cuộc thi còn có yếu tố quyết định từ khán giả nên không thể đoán trước điều gì. Với The Voice, tôi chỉ mong mình đưa tiếng hát đến gần công chúng hơn còn chuyện được giải hay không không quá quan trọng. Tất nhiên ai đi thi cũng mong vào sâu nhất có thể nhưng mọi chuyện rất khó nói, chỉ biết cố gắng hết sức mình thôi.

- Thí sinh từng tham gia cuộc thi này thường khó chiến thắng ở cuộc thi khác nhất là khi hai cuộc thi được coi là đối thủ của nhau. Điều này có làm chị lo lắng, phân tâm vì chị từng thi Sao Mai điểm hẹn?

- Khi tham gia Sao Mai điểm hẹn 2008, tôi chỉ là cô bé gần 17 tuổi rất non nớt, không khỏi choáng ngợp giữa một sân chơi lớn chuyên nghiệp. Tôi không có nhiều cơ hội ở Sao Mai điểm hẹn, chỉ dừng lại ở top 12.

Đến với The Voice 2013, tôi đã có sự chín chắn và trưởng thành. Tôi cũng được rèn luyện nhiều hơn về kỹ thuật, giọng hát và kỹ năng sân khấu. Tôi cho rằng tuổi trẻ, không phải ai cũng có may mắn thành công ngay từ đầu, cần phải bền bỉ và kiên trì với con đường mình chọn, “không thành công cũng thành nhân”.

Ngọc Trần thực hiện