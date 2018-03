Dung Tổ Nhi: 'Tôi không đối đầu với Thái Trác Nghiên'

Bộ phim cổ trang hài hước Phỉ Thúy Minh Châu (The Jade and the Pearl) có sự góp mặt của nhiều ngôi sao Hong Kong quen thuộc như Dung Tổ Nhi (Joey Yung), Thái Trác Nghiên (Charlene Choi), Lâm Phong (Raymond Lam), Vương Tổ Lam (Wang Cho Lam).

Hình ảnh gai góc và gây cười của Dung Tổ Nhi trong "Phỉ Thúy Minh Châu". Ảnh: Asianfanatics.

Đây cũng là lần đầu tiên Dung Tổ Nhi đóng phim điện ảnh. Trong bộ phim này, nữ ca sĩ phải hóa thân thành nữ tướng cướp không những liều lĩnh, đầy cá tính mà còn có tạo hình khá hài hước, gây cười. Vì thế, cô cũng phải hy sinh hình tượng xinh đẹp long lanh để diễn sao cho ra chất hài.

Dung Tổ Nhi chia sẻ: "Đạo diễn còn khuyến khích tôi ăn nhiều để tăng cân cho vai diễn. Nhiều người nói rằng hình ảnh nhân vật của tôi thật xấu xí nhưng tôi không cảm thấy chạnh lòng mà trái lại rất vui. Tôi hy vọng mình có thể giống như Mạc Văn Úy trong Đội bóng thiếu lâm”.

Nữ ca sĩ giàu nhất Hong Kong tiết lộ một số thông tin thú vị về nhân vật của cô: “Vai nữ tướng cướp của tôi khá ngốc nghếch và mơ mộng, có lúc cô ấy nhầm tưởng thư khiêu chiến là thư tình. Cô ấy dũng cảm nhưng không cao mưu một chút nào. Chính những chi tiết này sẽ góp phần gây cười cho bộ phim”. Phỉ Thúy Minh Châu sẽ công chiếu vào tháng 8.

Dung Tổ Nhi chụp ảnh chung với Thái Trác Nghiên trong quá trình quay phim. Ảnh: TungStar.

Tuy rất hào hứng với vai trò diễn viên nhưng Dung Tổ Nhi chỉ coi mình như một ca sĩ đi đóng phim chứ chưa hẳn là diễn viên. "Tôi là một ca sĩ, và ca hát là công việc chính của tôi. Tham gia một bộ phim đem lại cho tôi nhiều niềm vui, nhưng cảm giác rất khác so với khi đi hát. Lúc đứng trên sân khấu, tôi hát trước rất nhiều fan và họ cổ vũ cho tôi, còn khi đóng phim thì phải đợi cho đến khi công chiếu mới biết được phản ứng của khán giả".

Trong phim mới, Dung Tổ Nhi có cơ hội hợp tác cùng “cô em gái” Thái Trác Nghiên. Thành viên nhóm Twins vào vai chính, một tiểu thư xinh đẹp kiêu kỳ, có mối tình lãng mạn với nhân vật của Lâm Phong.

Dung Tổ Nhi vừa ký tiếp hợp đồng 10 năm với EEG và trở thành ca sĩ giàu nhất Hong Kong.

Dung Tổ Nhi và Thái Trác Nghiên đều có bề dày 10 năm tham gia công ty giải trí EEG. Mới đây, Dung Tổ Nhi lại được ký hợp đồng thêm 10 năm nữa. Gần đây, có tin đồn Thái Trác Nghiên muốn cạnh tranh với Dung Tổ Nhi để trở thành “chị cả”của EEG, đồng thời là người dẫn đầu thế hệ ngôi sao nữ mới của Hong Kong.

Về tin đồn này, Dung Tổ Nhi nói với trang 163: "Thực ra việc tranh chấp ngôi vị ‘chị cả’ này chỉ là lời đồn đại của công chúng mà thôi. Mối quan hệ giữa tôi và Thái Trác Nghiên rất tốt. Chúng tôi chưa bao giờ có ý định kèn cựa nhau về danh hiệu đó cả. Chúng tôi hoạt động trên những lĩnh vực khác nhau và không hề đối đầu nhau".

Dung Tổ Nhi nói có lý. Cô là một ca sĩ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và chỉ dạo chơi với điện ảnh qua một bộ phim. Còn Thái Trác Nghiên chọn cách phát triển song song cả sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh, với phong cách hoàn toàn khác Tổ Nhi.

