Du Hạo Minh hồi phục tốt sau tai nạn với Selina

Ngày 20/2, trên trang Weibo xuất hiện thông tin Du Hạo Minh bị nhiễm trùng nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy cấp. Thông tin trên khiến nhiều fan của nam diễn viên trẻ vô cùng lo lắng.

Nam diễn viên trẻ Du Hạo Minh. Ảnh: Sohu.

Để xác minh lại thông tin, tờ Newnews tìm đến người thân và người đại diện cho công ty quản lý của Du Hạo Minh. Cả hai người đều phủ nhận tin đồn và khẳng định Hạo Minh đang hồi phục rất tốt, có khả năng sẽ gặp lại người hâm mộ trong thời gian ngắn.

Anh họ của nam diễn viên cho hay: "Bản tin đó ghi rằng Hạo Minh bị thương mới có nửa năm, trong khi vụ tai nạn đã qua đi được gần 16 tháng, rõ ràng là sai sự thực. Hơn nữa, tôi vừa gặp cậu ấy dịp Tết vừa rồi, không bị 'biến dạng' như nhiều lời đồn. Tuy vết thương ở cánh tay và lưng hơi sâu, nhưng nhìn chung đều đang liền da rồi".

Theo lời người anh họ, Du Hạo Minh vẫn đang tiếp tục luyện hát và sáng tác trong suốt quá trình dưỡng thương. Vụ tai nạn không ảnh hưởng gì đến giọng hát và khả năng sáng tác của anh.

Còn đại diện công ty quản lý, bà Dương Liễu tiết lộ: "Nếu cứ theo đà hồi phục này, cậu ấy có thể trở lại trong năm nay". Đây là một tin mừng đối với những người luôn lo lắng và mong chờ Du Hạo Minh.

Du Hạo Minh là gương mặt triển vọng của điện ảnh Trung Quốc. Ảnh: Yxlady.

Tháng 10/2010, Du Hạo Minh và ca sĩ nhóm S.H.E - Selina cùng bị bỏng nặng sau tai nạn tại phim trường My date with the spring. Sau khi vụ nổ qua đi một thời gian, Selina bình phục rất nhanh. Nhưng người hâm mộ hoàn toàn không được biết về tình trạng sức khỏe của nam diễn viên.

Du Hạo Minh là diễn viên trẻ đầy triển vọng của Trung Quốc. Trước khi xảy ra vụ nổ, anh từng nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim Vườn sao băng - phiên bản Trung Quốc.

Tuệ Nam