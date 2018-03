Drew Barrymore 'kém sinh lời' nhất Hollywood

Drew Barrymore cũng là trường hợp đầu tư thua lỗ duy nhất trong số các diễn viên bị đưa vào top Những ngôi sao được trả thù lao quá cao ở Hollywood, do tạp chí Forbes thống kê, công bố hôm 4/11. Đứng sau cô là diễn viên hài Eddie Murphy, nhưng anh vẫn sinh lời cho nhà sản xuất khi kiếm về 2,7 USD doanh thu cho mỗi USD cát-xê được trả.

Diễn viên kiêm nhà sản xuất phim xinh đẹp Drew Barrymore. Ảnh: Forbes.

Theo Forbes, những phim gần đây của nữ diễn viên có doanh thu quá thấp. Phim Everybody’s Fine (2009) kiếm được 16 triệu USD trên toàn thế giới, còn Lucky You (2007) là 8 triệu USD.

Phim tình cảm He’s Just Not That Into You (2009) khá ăn khách với 180 triệu USD, nhưng trong phim đó Drew đóng vai trò nhà sản xuất là chính, còn vai diễn của cô lại khá nhỏ, không có tầm ảnh hưởng trong phim nên không được Forbes tính vào.

Để thống kê danh sách này, Forbes đã khảo sát 40 diễn viên được trả thù lao cao nhất Hollywood, với điều kiện họ phải đóng ít nhất 3 phim trong vòng 5 năm trở lại đây và phim của họ phải được chiếu ở hơn 500 rạp ở Mỹ. Các phim ra mắt sau 1/5 năm nay không được tính.

Eddie Murphy, diễn viên vừa được chọn làm MC giải Oscar năm sau. Ảnh: AP.

Việc lồng tiếng cho phim hoạt hình cũng không được tính. Chẳng hạn, Eddie Murphy khá thành công với nhân vật Donkey trong Shrek, loạt phim đã thu về 3 tỷ USD trên toàn thế giới.

Nhưng việc được nêu tên trong danh sách này cũng không phải là tin buồn với tất cả. Will Ferrell vẫn chưa thoát khỏi "bảng phong thần", nhưng anh đã thoát khỏi vị trí thứ nhất, ngôi vị mà anh giữ vững trong hai năm liên tiếp 2009 - 2010.

Một số tên tuổi khác trong top 10 lần lượt là Reese Witherspoon, Denzel Washington, Nicolas Cage, Adam Sandler, Vince Vaughn, Tom Cruise. Xếp vị trí cuối cùng - thứ 10 - trong danh sách là Nicole Kidman, người kiếm được 6,7 USD cho mỗi USD được trả.

Hạ Huyền