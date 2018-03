Diễn viên Nguyễn Hoàng qua đời ở tuổi 50

Nguyễn Hoàng - diễn viên lận đận với nghề

Anh Nguyễn Nam - em trai Nguyễn Hoàng - cho biết diễn viên qua đời vào 22h20, tối 17/11. Người thân nghệ sĩ cho rằng có thể anh qua đời một phần do phổi quá yếu, không thể hồi phục.

Lễ khâm liệm diễn ra vào 5h ngày 18/11. Diễn viên được an táng tại xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang sáng 19/11.

Diễn viên Nguyễn Hoàng thời trai trẻ trong vai đại úy tình báo Nguyễn Mạnh Cường..

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Tuấn Anh xót xa trước sự ra đi của bạn. "Vĩnh biệt. Tiếc thương mày, Nguyễn Hoàng ơi", anh viết.

Cuối năm 2015, Nguyễn Hoàng bị tai biến gây phù não, hôn mê. Sau khi ca mổ thành công, não anh gặp di chứng khiến anh không thể nói chuyện và bị liệt nửa người. Sau đó, Nguyễn Hoàng được đưa về nhà dưỡng bệnh. Trong quá trình điều trị tại nhà, do thời gian nằm trên giường quá lâu, lại không tập luyện, máu huyết diễn viên không lưu thông khiến một phần cơ thể bị vôi hóa. Anh từng đến chữa trị ở Viện Y dược học dân tộc (TP HCM) nhưng không khỏi.

Cuối tháng 4, khi diễn viên được khám tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP HCM, bác sĩ cho biết khớp háng và khớp gối của diễn viên bị vôi hóa thành những mảng lớn, một phần vì chân bị liệt do di chứng tai biến. Kể từ khi bị tai biến, anh nhận được sự ủng hộ của nhiều đồng nghiệp như diễn viên Lê Tuấn Anh, Việt Trinh... Anh có một vợ và con trai. Vợ anh sống cùng con nhỏ tại TP HCM khi chồng được người thân chăm sóc ở quê nhà.

Diễn viên Nguyễn Hoàng sinh năm 1967, quê ở Tân An, Long An. Anh từng là phóng viên mảng thể thao của báo Long An trước khi theo nghiệp diễn xuất từ năm 1991. Anh tham gia đóng cả vai phản diện lẫn chính diện, trong đó một số vai gây ấn tượng như bác sĩ Tâm (Vũ điệu tử thần), Cử Hùng (Nợ đời), thiếu tá Phước (Trái đắng), công tử Albert Tú ( Đất và lửa), đại úy tình báo Nguyễn Mạnh Cường (Bông hồng trà).

