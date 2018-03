Diễn viên Nguyễn Hoàng hôn mê do suy hô hấp

Diễn viên Nguyễn Hoàng bị chứng 'chân hóa thạch' / Diễn viên Nguyễn Hoàng xuất viện

Cuối tuần qua, diễn viên Nguyễn Hoàng được đưa từ Long An lên TP HCM nhập viện trong tình trạng hôn mê. Người nhà của anh cho biết trước khi trở bệnh, anh bị sốt, ăn kém sau đó ngủ gọi không thể thức dậy. Em trai Nguyễn Hoàng phát hiện, gọi xe cấp cứu.

"Khi đến bệnh viện, anh ấy không còn biết gì. Bác sĩ nói nếu chậm vài phút thì tử vong", gia đình cho biết.

* Nguyễn Hoàng được người nhà chăm sóc trong bệnh viện

Nguyễn Hoàng nửa tỉnh nửa mê do suy hô hấp

Khi đến bệnh viện, Nguyễn Hoàng không thể tự thở, mạch và huyết áp ở mức thấp. Các bác sĩ phải lập tức cho thở bằng máy và cấp cứu hồi sức. Anh nằm phòng chăm sóc đặc biệt ba ngày mới được đưa ra phòng ngoài.

Hiện Nguyễn Hoàng qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe kém. Anh không ăn uống được và dễ bị sặc, phải truyền thức ăn qua ống.

Cách đây gần một tháng, Nguyễn Hoàng từng nhập viện để chữa chứng khớp chân hóa thạch.

Diễn viên Nguyễn Hoàng từng hôn mê sâu sau khi mổ tai biến mạch máu não hồi tháng 11/2015. Sau khi ca mổ thành công, não gặp di chứng khiến anh không thể nói chuyện và bị liệt nửa người.

Nguyễn Hoàng chưa tỉnh hẳn sau khi bị hôn mê.

Nguyễn Hoàng sinh năm 1967, quê ở Tân An, Long An. Anh từng là phóng viên thể thao của báo Long An trước khi theo nghiệp diễn xuất từ năm 1991. Anh tham gia đóng cả vai phản diện lẫn chính diện, trong đó một số vai như bác sĩ Tâm (Vũ điệu tử thần), Cử Hùng (Nợ đời), thiếu tá Phước (Trái đắng), công tử Albert Tú (Đất và lửa), đại úy tình báo Nguyễn Mạnh Cường (Bông hồng trà).

Tâm Giao