Đêm tiệc xa xỉ cho sao Việt mừng năm mới

Hollywood Night được doanh nhân Huy Cận tổ chức dưới dạng dạ tiệc, là nơi hội ngộ của giới doanh nhân và nghệ sĩ nổi tiếng. Khởi xướng từ năm 2010, đêm tiệc trở thành sự kiện gây chú ý bởi tập hợp rất nhiều tên tuổi.

Doanh nhân Linh Phượng (phải) và Huy Cận - hai giám đốc của công ty AC, đơn vị tổ chức chương trình Hollywood Night tại TP HCM vào 1/1/2012. Ảnh: T.P.

"Chúng tôi muốn xóa bỏ sự phân cách giữa giới doanh nhân và nghệ sĩ. Thực tế giữa hai giới có rất nhiều tình bạn đẹp, sát cánh và hỗ trợ mật thiết trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Chính vì thế, một đêm hội tụ gần như đầy đủ các nhân vật trên thảm đỏ, vui vẻ và chia sẻ những kinh nghiệm và dự án trong năm mới là rất cần thiết", ông Huy Cận nói.

150 khách mời sẽ sải bước trên thảm đỏ trong đêm đầu tiên của năm mới 2012 tại Ly Club (TP HCM). Các khách mời có cơ hội nhận nhiều giải thưởng thú vị nếu được bình chọn trực tiếp trong đêm các danh hiệu: Queen of Hollywood Night (Người đẹp Hollywood), King Of Hollywood Night (Quý ông Hollywood), Best dress (Trang phục đẹp), Cặp đôi đẹp... Quà tặng là những vật phẩm có giá trị như túi Birkin của Hermes, trang sức của Chanel…

Hoa hậu Hà Kiều Anh (trái) và ca sĩ Hồng Nhung dự đêm Hollywood Night 2010. Đôi bạn thân sẽ hội ngộ trong đêm tiệc đầu năm 2012. Ảnh: T.P.

Hầu hết tên tuổi của showbiz Việt sẽ có mặt như: Hoa hậu Giáng My, Hà Kiều Anh, Ngọc Trinh, diễn viên Diễm My, Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn, Trần Bảo Sơn, Trương Ngọc Ánh, ca sĩ Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam, Dương Triệu Vũ, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, siêu mẫu Thanh Hằng, Hoàng Yến, Ngọc Thạch, Trương Nam Thành, Quang Thịnh, Lê Khôi Nguyên, Huỳnh Bích Phương... Phía doanh nhân có bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Huy Cận, Linh Phượng, Dương Quốc Nam…

Hollywood Night lần thứ ba sẽ diễn ra vào tối 1/1/2012 tại Ly Club, TP HCM.

An Nhiên