Debra Messing hẹn hò với ngôi sao 'Smash'

Hôm 20/12, ngôi sao của serie Starter Wife chia sẻ, cô đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Debra - sinh năm 1968 - phải lòng diễn viên Will Chase - sinh năm 1970, người đóng cặp với cô trong nhạc kịch Smash của đài NBC. Theo Accesscelebrity, ”Debra và Will quen nhau được 6 tuần. Cô bị Will chinh phục hoàn toàn".

Debra Messing và Will Chase. Ảnh: GossipCenter.

Một người thân của nữ diễn viên cho biết: "Will không chen vào giữa Debra và Daniel. Mối quan hệ đó kết thúc trước khi Debra gặp gỡ Will".

Will Chase là ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ. Will bỏ người vợ thứ hai là diễn viên Stephanie Gibson cách đây 2 năm. Hai người không có con nhưng Will có 2 cô con gái, Gracie và Daisy, với người vợ đầu.

Debra Messing và người chồng cũ Daniel Zelman. Ảnh: Gearlive.

Năm 2000, Messing kết hôn với Daniel Zelman (1967), nhà soạn nhạc kịch nổi tiếng của Mỹ. Anh nhận giải Emmy cho kịch bản hay nhất thể loại phim tâm lý năm 2008. Khi đó, hai người còn được xếp vào danh sách những cặp tình tứ nhất. Nhưng đầu năm nay, Messing và Daniel bất ngờ chia tay. Tuy nhiên, họ vẫn sống cùng nhau ở New York để tiện chăm sóc cậu con trai 7 tuổi Roman.

Phương Vy