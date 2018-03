Đạo diễn Batman: 'Xả súng ở rạp phim thật man rợ'

Christopher Nolan và đoàn diễn viên The Dark Knight Rises đang có mặt ở châu Âu để quảng bá cho bộ phim. Ngay khi biết tin về vụ xả súng giết chết 12 người và làm bị thương ít nhất 50 người ở Colorado (Mỹ), đạo diễn 42 tuổi thay mặt dàn diễn viên bày tỏ nỗi buồn sâu sắc và sự cảm thông tới những nạn nhân của thảm kịch này.

Đạo diễn Christopher Nolan (ngoài cùng bên trái) và dàn diễn viên "The Dark Knight Rises" trong buổi ra mắt bộ phim ở New York (Mỹ) hôm 16/7. Ảnh: WEN.

"Tôi xin thay mặt các diễn viên của tôi gửi lời chia buồn tới khán giả ở Aurora. Tôi luôn tin rằng điện ảnh là một trong những loại hình nghệ thuật và trải nghiệm giải trí tuyệt vời nhất đối với người Mỹ. Những rạp chiếu phim giống như nhà của tôi và ý tưởng sử dụng nơi đây làm nơi xả súng thật quá man rợ, tàn khốc. Không ai trong chúng tôi có thể bày tỏ hết được cảm xúc khi nghe tin dữ đến với các nạn nhân vô tội của điện ảnh. Xin được hướng về họ và gia đình trong lúc này", Christopher Nolan phát biểu trước giới truyền thông.

Gary Oldman, người thủ vai cảnh sát Jim Gordon trong phim, viết trên Twitter: "Tôi xin gửi lời cầu nguyện của mình và sự đồng cảm sâu sắc nhất tới các nạn nhân và gia đình của họ trước tội ác khủng khiếp này".

Hình ảnh một gia đình của nạn nhân xấu số trong vụ thảm sát ở Colorado rạng sáng 20/7. Ảnh: AP.

Ngay sau khi xảy ra vụ thảm sát, hãng Warner Bros. đã phải cấp tốc thu hồi các trailer của The Dark Knight Rises để chỉnh sửa, cắt bỏ những cảnh nổ súng của nhân vật phản diện Bane (Tom Hardy thủ vai). Nhiều buổi ra mắt và kế hoạch quảng bá tại châu Âu bị hủy hoặc hoãn.

Hãng Warner Bros. cũng đưa ra tuyên bố: "Để tôn trọng các nạn nhân và gia đình họ, chúng tôi sẽ không công bố doanh thu của The Dark Knight Rises cho tới thứ hai tuần tới". Trước đó, chỉ sau một đêm, bom tấn này đã thu về 30 triệu USD cho các suất chiếu đầu tiên lúc 0 giờ và phá kỷ lục của The Avengers hồi đầu hè.

Đạo diễn Christopher Nolan sinh năm 1970 tại Anh và là một trong những đạo diễn xuất sắc thế hệ đương đại ở Hollywood. Các tác phẩm của anh ngoài tính giải trí, còn được đánh giá cao bởi sự trí tuệ, câu chuyện bất ngờ và mang đến những thông điệp có tính nhân bản. Christopher Nolan chính là người làm sống lại và biến Người Dơi trở thành một huyền thoại của điện ảnh thế giới trong thập niên 2000.

Bane (trái) đại diện cho cái Ác và Batman đại diện cho cái Thiện. Cả hai có cuộc đối đầu căng thẳng trong "The Dark Knight Rises". Phim được dán mác PG-13 (Trẻ em dưới 13 tuổi đi xem cần có cha mẹ đi cùng). Ảnh: Warner Bros.

The Dark Knight - phần hai của Batman - thực hiện năm 2008 thu về hơn 1 tỷ USD và được đánh giá là một trong những bom tấn xuất sắc mọi thời đại. Câu chuyện về cái Thiện - cái Ác và bản tính con người trong phim đã chinh phục hàng triệu khán giả. Các nhà phê bình dành cho The Dark Knight vô số lời khen. Chính vì vậy, phần cuối - The Dark Knight Rises - được nhiều người hâm mộ mong ngóng từ khi còn trong quá trình sản xuất.

Batman của Christopher Nolan có một lượng fan lớn trên khắp thế giới không kém gì cậu bé phù thủy Harry Potter hay cặp đôi Bella - Edward của Chạng vạng. Tuy nhiên trong số đó cũng có rất nhiều fan cuồng. Tuần trước, một số nhà phê bình khi viết bài điểm phim có những nhận xét không mấy tích cực, đã bị nhiều fan quá khích chửi rủa, thậm chí dọa giết.

Cảnh nhân vật Bane nổ súng trong trailer nhanh chóng bị Warner Bros. cắt bỏ sau thảm kịch. Ảnh: Warner Bros.

Để giữ an toàn cho một số nhà phê bình và ngăn chặn chuyện tranh cãi không hay xảy ra, nhiều website chuyên về điện ảnh đã phải gỡ bỏ một số ý kiến và kiểm soát chặt chẽ việc đăng tải thông tin liên quan tới The Dark Knight Rises.

Vụ thảm sát tại buổi chiếu lúc nửa đêm của The Dark Knight Rises ở Colorado, Mỹ, không chỉ làm chấn động cả nước Mỹ, mà còn khiến hàng triệu khán giả của Người Dơi hoang mang. James Holmes, nghi phạm xả súng 24 tuổi, đã bị bắt giữ và sẽ phải hầu tòa vào 23/7. Số nạn nhân thiệt mạng được cảnh sát xác nhận lúc này là 12 người, trong đó nhỏ nhất là bé trai 3 tháng tuổi. Khoảng 50 người khác bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện ở Colorado.

Nguyên Minh