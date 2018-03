Danh ca Giao Linh tạm nghỉ hát vì nhồi máu cơ tim

Hoài Linh trách Chí Tài hát nhầm lời trong liveshow Giao Linh / Giao Linh tựa vai ông xã 75 tuổi ở sự kiện / Giao Linh được chồng trao nhẫn cưới sau hơn 30 năm kết hôn

Ông James Võ, chồng Giao Linh, kể ca sĩ vừa xuất viện cách đây vài ngày sau khi điều trị chứng nhồi máu cơ tim. Giọng ca 67 tuổi được bác sĩ yêu cầu nghỉ dưỡng nhiều tháng trước khi trở lại sinh hoạt bình thường. Bà phải hoãn kế hoạch đi hát vô thời hạn dù nhận được nhiều lời mời từ các bầu show.

Giao Linh bên ông xã 75 tuổi ở một sự kiện. Ảnh: Mai Nhật.

Chồng danh ca cho biết ngày 28/6, Giao Linh thu âm một số bản nhạc. Đến bài thứ năm, bà than mệt, tức ngực và phải ngồi nghỉ một lát. Nghĩ trúng gió, bà nhờ người cạo gió rồi trở về nhà. Sáng hôm sau, bà được chồng đo huyết áp mới thấy chỉ số xuống quá thấp so với thông thường. Ca sĩ được đề nghị chuyển vào bệnh viện Gia Định, quận Bình Thạnh. Các bác sĩ chẩn đoán bà bị nhồi máu cơ tim.



Do bệnh tình chuyển biến nặng, nhịp tim giảm, bà được bác sĩ lắp ba ống đỡ động mạch. 10 ngày sau, tình trạng bệnh đỡ dần, Giao Linh xuất viện. Ông xã danh ca cho biết đây là sự cố nguy kịch với bà bởi trước đó bà không có dấu hiệu bất ổn nào về sức khỏe.

* Giao Linh hát "Vùng lá me bay - Thư tình cuối mùa thu"

Giao Linh tên thật là Đỗ Thị Sinh, sinh năm 1949 tại Sài Gòn. Năm 1982, danh ca sang nước ngoài định cư cùng gia đình. Tại hải ngoại, bà theo đuổi công việc ca hát, ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc và luôn trung thành với phong cách nhạc trữ tình. Năm 2000, Giao Linh về Việt Nam biểu diễn và định cư. Năm 2014, Giao Linh, Phương Dung kết hợp làm liveshow. Ca sĩ hiện thường xuyên biểu diễn tại ở phòng trà, hội chợ và đi hát từ thiện. Năm 2016, bà thực hiện đêm nhạc kỷ niệm 50 năm vào nghề, hát với nhiều đồng nghiệp như Hoài Linh, Chí Tài, Sơn Tuyền, Dương Ngọc Thái...

