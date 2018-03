Đàm Vĩnh Hưng vật vã vì mất người yêu

Với sự tham gia của Cẩm Ly, tiết mục được dàn dựng khá công phu của Đàm Vĩnh Hưng càng sinh động và cuốn hút. Một con sông được dựng lên giữa sân khấu với bối cảnh phố cổ, cầu tre, những cô gái đội nón lá chèo thuyền trên sông, phố chợ náo nhiệt và một đám cưới hoành tráng với cô dâu Cẩm Ly gây ấn tượng cho khán giả. Tuy nhiên, đằng sau đám cưới ấy là bi kịch của mối tình lớn trong đời Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng hòa nước mắt với mưa trước cái chết của người yêu Cẩm Ly. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Chuyện tình đẹp đẽ của Cẩm Ly và Mr. Đàm được thể hiện qua hai ca khúc: Cây đàn bỏ quên, Biết nói gì đây. Khán giả bất ngờ trước hiệu ứng âm thanh với sấm chớp đùng đùng khi Cẩm Ly gieo mình xuống sông trong ngày lên xe hoa. Nhiều người xúc động khi thấy Đàm Vĩnh Hưng rơi nước mắt, đau xót vì cái chết của người yêu. Giọt nước mắt của nam ca sĩ cùng lối diễn xuất Kim Xuân và Tú Trinh khi vào vai những bà mẹ đầy đau khổ làm cho vở kịch đầy tâm trạng.

Quan niệm "Xướng ca vô loài" đã giết chết mối tình đẹp của họ. Bi kịch, hạnh phúc và khổ đau được tái dựng ở tiết mục với những bản nhạc: Xót xa, Ngày buồn do Đàm Vĩnh Hưng thể hiện. Người xem khóc cùng Mr. Đàm, khóc cùng những nỗi niềm của chàng trai nghèo làm thợ cắt tóc, phải bỏ xứ ra đi vì trót nặng nợ với nghiệp cầm ca.

Nhiều tiết mục gây ấn tượng cho người xem bởi công nghệ hiện đại, dàn dựng công phu và sự "lăn xả" của nam ca sĩ.

Chương trình mở đầu khá ấn tượng với tiết mục nhạc kịch With one look của Hương Thảo Vietnam's Got Talent. Cô dẫn dắt người xem đến hình ảnh một ông hoàng Mr. Đàm với đoàn chiến binh và chiếc ngai vàng lộng lẫy. Khoác chiếc áo choàng đỏ rực rỡ, nam ca sĩ xuất hiện hoành tráng trong ca khúc nhạc giao hưởng Số phận. Hình ảnh ông hoàng tượng trưng cho thành công của anh trong suốt 15 năm gây dựng sự nghiệp ca hát. Sân khấu tiếp tục chuyển cảnh với hình ảnh lung linh của con phố cổ và đoàn múa điêu luyện trong hai ca khúc Lá thu vàng và Nụ hôn xa vời.

Đàm Vĩnh Hưng bay trên sân khấu. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Để tả nội tâm giằng xé của chàng trai khi tình yêu bị ngăn cản, Đàm Vĩnh Hưng vừa chèo thuyền trên sông vừa khóc tức tưởi, rồi lao thẳng xuống nước khiến cơ thể ướt sũng. Người xem tiếp tục ấn tượng bởi màn bay đầy điệu nghệ của Mr. Đàm và màn xiếc lụa của vũ công trong ca khúc Bay đi cánh chim biển. Lần đầu tiên bay trên sân khấu nhưng anh thể hiện khá trọn vẹn khiến người xem hứng thú. Để có được màn bay, Mr.Đàm đã mất hai tháng tập luyện rồi bị trật bả vai, đau khớp tay không biết bao nhiêu lần. Dương Triệu Vũ " bốc cháy" với tấm áo choàng đầy lửa khi thể hiện ca khúc Muốn gần bên em.

Khán giả ấn tượng bởi ca khúc All by myself của Thu Minh. Trong bộ váy kim sa lấp lánh, cô thể hiện giọng ca đẳng cấp đầy mạnh mẽ và cảm khiến nhiều người sung sướng reo hò. Đàm Vĩnh Hưng cũng tiếp nối bằng chất giọng khỏe khoắn trong ca khúc Unchain my heart và Dạ khúc cho tình nhân với 40 giọng bè.

Dưới bàn tay của đạo diễn Trần Vi Mỹ, nhiều chiêu trò hiện lên với hiệu ứng hình ảnh 3D, tia laser tạo cảm giác sống động.

Thu Minh gây ấn tượng bởi giọng hát cao vút. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Ngoài sự hoành tráng và công phu trong dàn dựng, chương trình còn có nhiều hạt sạn.

Sự xuất hiện của bốn thiên nga nam do người mẫu Trương Nam Thành, Minh Quân, Hữu Long, Mạnh Hiệp trong ca khúc Biển cạn có vẻ dư thừa và không mấy ấn tượng như dự đoán ban đầu khi trình diễn không ăn nhập với ca khúc.

Màn xuất hiện của 500 con bướm không như lời hứa hẹn trước đó. Người xem nào chịu khó để ý mới thấy lác đác vài con bay ra từ sân khấu và hàng ghế khán giả.

Phần cuối của chương trình diễn ra không ấn tượng như 2 phần trước. Do đã quá chăm chút, tạo nhiều điểm nhấn từ đầu nên đến cuối, tiết mục trình diễn hàng loạt ca khúc sôi động được remix theo phong cách vũ trường như: Nửa vầng trăng, Trái tim sỏi đá, Khoảng cách... không mang lại nhiều cảm xúc.

Chương trình quá dài, kéo đến gần 1h sáng hôm sau nên có khoảng 1/3 khán giả bỏ về khi đã quá nửa đêm.

Hoàng Dung