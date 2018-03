Đàm Vĩnh Hưng thuê vệ sĩ sau vụ mất kim cương

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thực hiện live show "Người tình" tại Hà Nội, Hải Phòng, Nha Trang và Đà Nẵng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

- Vì sao anh mang theo mình một số tài sản lớn trị giá gần 4 tỷ đồng khi đi thực hiện live show “Người tình” tại Hà Nội?

- Tôi mang theo hai chiếc nhẫn kim cương vì chúng là vật may mắn của tôi. Hai chiếc nhẫn này trị giá 200.000 USD (tương đương 3,4 tỷ đồng), tôi nhờ một số anh chị em kết nghĩa mua hộ tại Hollywood, Mỹ. Từ khi đeo hai chiếc nhẫn này, tôi gặp rất nhiều thuận lợi trong công việc nên rất ít khi bỏ ra, trừ khi ngủ. Live show “Người tình” kỷ niệm 10 năm ca hát nên tôi rất cần vật hộ thân bên mình.

Số tiền 9.000 USD (154 triệu đồng) và 5 triệu đồng tôi mang theo dự định trả công diễn viên tham gia live show của mình tại Hà Nội tối 8/8. Chưa kịp thanh toán thì cả vật may mắn lẫn tiền bạc đều không cánh mà bay. Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, tôi đã báo với quản lý khách sạn Tháp Hà Nội nơi tôi ở, công an phường Trần Hưng Đạo và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội.

- Phán đoán cá nhân anh về vụ việc này?

- Tôi đôn đáo chuẩn bị mọi việc cho show diễn nên về đến khách sạn vào lúc nửa đêm ngày 7/8. Tôi tháo hai chiếc nhẫn để lên mặt bàn, xếp ví cạnh gối và đi ngủ. Do hơi lạnh vì bật điều hòa, tôi trùm chăn qua đầu. Tầm 9h sáng, khi đang ngủ, một nhân viên dọn vệ sinh phòng giật mạnh chiếc chăn tôi đang đắp trên người vì nghĩ rằng không có người. Thấy tôi, cô ấy xin lỗi và đi ra. Tôi vẫn nhớ mặt và nhận ra người đó. Tôi cho rằng, mình bị mất tiền và nhẫn trong khoảng thời gian này.

"Chỉ cần bước lên sân khấu, tôi quên sạch ưu phiền". Ảnh: Lương Trần.

- Việc mất một số tài sản lớn ảnh hưởng thế nào đến tâm lý của anh khi đứng trên sân khấu diễn live show “Người tình”?

- Từ khi phát hiện mất trộm, tôi mất khá nhiều thời gian tường trình với các cơ quan điều tra, đến tận 17h ngày 8/8 mới có mặt tại sân khấu để chạy chương trình. Người thân, bạn bè hay tin đều rất lo lắng cho tôi, sợ tôi không đủ bình tĩnh đứng trên sân khấu. Nhưng khi xem live show, ai cũng rất ngạc nhiên. Mọi người bảo tôi phải có tinh thần thép mới có thể bỏ qua mọi chuyện để nhập hồn cho chương trình như vậy, chứ là người bình thường thì chắc xỉu lâu rồi. Tôi là người có tinh thần rất tốt, chỉ cần ra trước khán giả, tôi quên sạch mọi ưu tư, phiền muộn, dồn hết tâm cho bài hát. Với Đàm Vĩnh Hưng, dù bước xuống sân khấu là bị treo cổ thì những phút cuối cùng tôi vẫn cất cao tiếng hát. Tôi hạnh phúc vì live show đã thành công tốt đẹp hơn cả mong đợi. Sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả Hà Nội khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Nó mang lại cho tôi sự hãnh diện, tự hào với bạn bè đồng nghiệp, năng lượng để tiếp tục live show ở những điểm tiếp theo và xoa dịu những mất mát vừa qua.

- Trong quá khứ, anh đã giải quyết vụ việc tương tự ra sao?

- Tôi từng mất cắp số tài sản tương đương vụ vừa rồi trong live show đầu tiên tổ chức năm 2003 mang tên “Trái tim hát”. Khi ấy, tôi để quên chiếc hộp gỗ đựng ba nhẫn kim cương trị giá 250.000 USD (4,3 tỷ đồng) tại nhà một người may trang phục. Sau đó, tôi phát hiện ra số trang sức này được bán cho chính nơi tôi đã mua chúng. Những viên kim cương nhỏ đã bị tách ra đem tiêu thụ trước đó. Tuy nhiên, tôi không muốn làm ầm ĩ vì đó không phải một vụ mất cắp. Người bán chúng đã khóc lóc, xin lỗi tôi rất nhiều, hoàn cảnh của họ cũng rất đáng thương.

Đàm Vĩnh Hưng hạnh phúc và hãnh diện với bạn bè đồng nghiệp về thành công rực rỡ của "Người tình". Ảnh: Lương Trần.

- Luôn mang trong người số trang sức trị giá tiền tỷ, anh không sợ trở thành đích nhắm của tội phạm sao?

- Từ trước đến nay, tôi sống rất thoải mái. Tôi muốn hoà vào với những người dân bình thường, để gần gũi họ, để họ thấy tôi như một “người tình” chứ không xa cách như một ngôi sao. Tôi không muốn mình sống trong vòng vây của vệ sĩ, sợ khán giả sẽ ghét mình. Tuy nhiên, sự việc vừa qua buộc tôi phải nhìn nhận lại vấn đề. Tôi đã thuê hai vệ sĩ giỏi nhất để bảo vệ. Những người này sẽ luôn bên cạnh tôi một cách bí mật, không làm phiền đến những người hâm mộ. Tôi cũng không mang theo tài sản giá trị khi ra ngoài nữa.

- Mới đây, anh thú nhận “Tôi hết tiền rồi”. Việc dồn sức tổ chức live show hoành tráng, lại mất cắp số tài sản lớn tác động ra sao đến đời sống của anh?

- Hai chiếc nhẫn tôi định sau live show sẽ bán đi để xây nhà, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã mất. Thôi thì đành tiếp tục cày cuốc vậy. Tuy nhiên, tôi rất tin vào khả năng điều tra của công an Hà Nội. Tôi cho rằng, chỉ một hai hôm nữa, tôi sẽ nhận được tin tốt về vụ việc của mình.

Ngọc Trần thực hiện