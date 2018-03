Đàm Vĩnh Hưng sẽ bay cùng bốn siêu mẫu nam

Tiết mục bay được hứa hẹn là điểm nhấn thú vị trong chương một mang tên "Bay" của liveshow mà Đàm Vĩnh Hưng đặt nhiều tâm huyết. Anh chia sẻ, phải đi học xiếc và tập treo lơ lửng trên không trung cùng bốn siêu mẫu trong suốt một tuần lễ.

Trong chương "Bay", khán giả lần lượt được thưởng thức những ca khúc như: Số phận, Nụ hôn xa vời, Lá thu vàng, Ngăn cách, All by my self, Biển cạn… Các tiết mục được minh họa bởi những trích đoạn ballet, múa rối Nga, múa vòng lửa, biểu diễn kungfu.

Giải vàng Siêu mẫu 2010 Ngọc Tình là một trong 4 siêu mẫu bay cùng Mr. Đàm trong đêm nhạc.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết, lẽ ra "Bay" là chương kết của liveshow nhưng muốn hớp hồn người hâm mộ ngay từ phút đầu, anh đã chuyển nó lên thành chương một. "Cô gái nhạc kịch" Hương Thảo của Vietnam's Got Talent 2011 đóng vai người dẫn chuyện mở đầu cho đêm nhạc, dẫn dắt mọi người vào giấc mơ được bay trong âm nhạc của nam ca sĩ.

"Tôi cũng thay đổi cách hát để chất giọng bay hơn. Âm nhạc cùng sự đầu tư về ý tưởng nghệ thuật, dàn dựng... sẽ khiến những ai có mặt có cảm giác bay cùng chúng tôi trong âm nhạc. Tôi tin chắc là như vậy", Đàm Vĩnh Hưng nói.

Liveshow có tên "Số phận" tái hiện cuộc đời thăng trầm của "ông hoàng nhạc Việt". Đàm Vĩnh Hưng đã tuyên bố nghỉ hát từ cách đây hai tháng để chuẩn bị cho liveshow hoành tráng trong cuộc đời.

Chương trình có 3 phần. Ở chương đầu, Đàm Vĩnh Hưng sẽ xuất hiện trong bộ trang phục đế vương tái hiện hình ảnh "ông hoàng" mà mọi người vẫn hay gọi anh. Phần này có 40 ca sĩ hát bè và 30 vận động viên thể hình trong trang phục La Mã tay cầm đuốc. Đạo diễn Trần Vi Mỹ chia sẻ, sự xuất hiện này như mở ra một thế giới cổ tích để Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu kể về giấc mơ bay trong âm nhạc của anh.

Chương hai mang tên "Quá khứ và Hoài niệm". Một con sông được dựng lên sân khấu với bối cảnh phố cổ, cầu tre, những cô gái đội nón lá chèo thuyền trên sông, phố chợ náo nhiệt và một đám cưới hoành tráng với cô dâu là Cẩm Ly. Tình yêu và bi kịch, hạnh phúc và khổ đau được tái dựng ở chương này với những bản nhạc tình: Cây đàn bỏ quên, Biết nói gì đây, Nếu chúng mình cách trở, Không bao giờ quên anh, Dấu chân kỷ niệm, Con đường mang tên em và Nhật ký đời tôi.

Đạo diễn Trần Vi Mỹ cho biết riêng việc dựng một con sông dài thật trên sân khấu đã mất hết 30 triệu đồng cho một lần bơm nước vào và hút nước ra.

Đàm Vĩnh Hưng hát 30 ca khúc trong liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát. Ảnh: H.T.

Chương cuối cùng mang tên "Những mảng màu mới" gồm những ca khúc: Tuổi hồng thơ ngây, Góc khuất, Trốn tránh kỷ niệm, Đợi em trong mơ, Unbreak my heart, Khoảng cách…, nói lên con đường hiện tại mà Mr. Đàm đi.

Liveshow có sự tham gia của các khách mời: Cẩm Ly, Lệ Quyên, Thu Minh, Dương Triệu Vũ, Hương Thảo, NSƯT Kim Xuân, NSƯT Tú Trinh, nghệ sĩ Opera Ngọc Tuyền và nghệ sĩ Violon Bùi Công Duy.

"Số phận" diễn ra lúc 20h ngày 21-22/7 tại sân khấu Lan Anh, TP HCM và ngày 28/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Khán giả đến với liveshow được Đàm Vĩnh Hưng ký tặng DVD single "Tuổi Hồng Thơ Ngây".

Hoàng Dung