Đại Nghĩa dạy học sinh đội mũ bảo hiểm

"Ở Việt Nam, hơn 90% người trưởng thành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, trong khi tỷ lệ này ở trẻ 6-12 tuổi chỉ ở mức 20%. Với sự tài trợ của Quỹ UPS, kết hợp với các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường cưỡng chế chúng tôi muốn tạo cơ hội cho nhiều trẻ em được an toàn hơn khi đội những chiếc mũ bảo hiểm chất lượng”, bà Mirjam Sidik, Giám đốc Điều hành Quỹ AIP cho biết. Mũ bảo hiểm đã được chứng minh giúp giảm chấn thương sọ não nghiêm trọng do tai nạn giao thông gây ra. Người ngồi trên xe mô tô, gắn máy không đội mũ bảo hiểm có nguy cơ bị chấn thương sọ não cao gấp bốn lần so với người có đội mũ bảo hiểm khi bị tai nạn giao thông.