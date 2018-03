Củng Lợi che giấu số đo vòng ngực

Diễn viên Củng Lợi. Ảnh: CFP.

Theo Netease, cách đây ba năm, Củng Lợi (Gong Li) tham gia vào Hoàng kim giáp - bộ phim gây bàn tán vì phô bày quá nhiều đôi gò bồng đảo. Từ lúc đó, rất nhiều người tò mò muốn biết số đo vòng một của nữ diễn viên.

Tối 1/11, Củng Lợi tới dự buổi khai trương một hãng đồ lót tại quận Triều Dương, Bắc Kinh. Trời lạnh cóng nhưng người đẹp họ Củng vẫn chọn bộ đầm xanh hở ngực, xẻ đùi rất gợi cảm. Trang phục cùng mái tóc bồng bềnh khiến nữ diễn viên trông như một nữ hoàng. Sự xuất hiện của cô thu hút sự chú ý của đông đảo phóng viên và công chúng.

Người đẹp không tiết lộ số đo vòng một. Ảnh: Cri.

Tại sự kiện, Củng Lợi chia sẻ: “Nếu so sánh việc ăn uống và mặc quần áo, bạn có thể dễ dàng thay đổi ba bữa ăn mỗi ngày nhưng đồ lót thì bạn phải mặc cả ngày. Do đó, việc mặc nội y thoải mái rất quan trọng”. Người đẹp cũng thừa nhận, trong thời gian đóng Hoàng kim giáp, cô và các nữ diễn viên đều sử dụng một loại áo ngực được may riêng.

Một phóng viên hỏi: “Được báo chí phương Tây coi là một trong những người phụ nữ đẹp nhất phương Đông, cô hãy chia sẻ bí quyết làm đẹp cho vòng một?”. Kiều nữ Hồi ức một Geisha cười và lảng đi. Khi một ký giả khác bất ngờ hỏi số đo vòng ngực, Củng Lợi cười nói: “Tôi không biết rõ, quần áo đều là may đo, có lẽ người biết rõ nhất là nhà thiết kế trang phục cho tôi”.

Thanh Hương