Con Michael Jackson hát trong lễ tưởng niệm cha

Theo AP, buổi hòa nhạc "Michael Forever" bị lu mờ bởi phiên tòa về cái chết của Michael Jackson đang diễn ra tại Los Angeles (Mỹ); bị phá hỏng bởi những lời chỉ trích của người hâm mộ về việc bán vé chậm chạp cũng như những bất đồng trong gia đình Jackson. Ba em Michael là Jermaine, Randy và Janet phản đối để các cháu đến Anh tham dự buổi kỷ niệm 2 năm ngày mất của cha nhưng bọn trẻ vẫn đến cùng bà nội Katherine và bác Marlon. Marlon Jackson nói rằng, ông tôn trọng quyết định của các em nhưng ông chắc chắn Michael sẽ muốn các con dự buổi hòa nhạc.

Các con của Michael Jackson: Prince, Blanket và Paris đứng trên sân khấu trong lễ tưởng niệm 2 năm ngày mất của cha. Ảnh: AP.

Prince (14 tuổi), Paris (13 tuổi) và Blanket (9 tuổi) mặc trang phục gợi lên phong cách của cha mình, trong đó Paris nổi bật nhất với một áo khoác "Thriller" đỏ và đen. Vượt qua sự nhút nhát, những đứa trẻ mỉm cười và xuất hiện tự tin trong ánh đèn sân khấu. “Chúng tôi đang rất hạnh phúc khi được ở đây, vào đêm đặc biệt để vinh danh cha mình” - cô con gái 13 tuổi của ông hoàng nhạc pop - phát biểu. Những đứa trẻ còn cùng nhau thể hiện thành công ca khúc Don't Stop Til' You Get Enough của cha.

Trên sân khấu có hình dạng như một chiếc găng tay khổng lồ, các ca sĩ nổi tiếng như Christina Aguilera, Gladys Knight, Cee Lo Green, Jamie Foxx … lần lượt hát lại những ca khúc làm nên sự nghiệp của Jackson, từ thời thơ ấu khi còn trong ban nhạc anh em “Jackson 5” đến khi ra album solo như “Thriller” và “Bad”. Jamie Foxx nói với đám đông: “Đêm nay là một đêm lịch sử. Chúng ta sẽ tái hiện năm thập kỷ của một sự nghiệp âm nhạc vĩ đại".



Trong bốn tiếng đồng hồ, người thân và bạn bè Michael kêu gọi người hâm mộ bỏ qua chỉ trích và tranh cãi để hết mình trong lễ kỷ niệm di sản âm nhạc của ông. 50 nghìn người tại sân vận động Cardiff Millennium đã cổ vũ điều này bằng việc tung những chiếc mũ fedora và găng tay sequined - vật gợi nhớ phong cách của Jackson. Sophie Morris, 23 tuổi, cho biết cô rất yêu thích đêm tưởng niệm này. "Đó là điều tuyệt vời. Tôi thực sự đã khóc ba hoặc bốn lần" - cô cho biết.



Michael Jackson qua đời ở tuổi 50, khi chuẩn bị cho một chuỗi các buổi hòa nhạc trở lại. Những giờ cuối cùng của ông đang được tái hiện tại phiên tòa xét xử bác sĩ Conrad Murray vì tội ngộ sát. Vị bác sĩ này bị nghi ngờ đã tiêm cho Michael một liều hỗn hợp thuốc gây mê và thuốc an thần vào ngày 25/6/2009, dẫn đến việc ngôi sao nhạc pop bị tử vong.

Huy Phạm