Con gái Giáng My khoe nhan sắc tuổi 23 bên mẹ

Hoa hậu Giáng My cùng con gái - Anh Sa - du lịch ở Iceland. Đầu tháng 8 này, Anh Sa sẽ tròn 23 tuổi. Cô vừa tốt nghiệp Đại học ở Mỹ vào cuối tháng 5. Anh Sa sẽ về nước đi làm một năm, trước khi học tiếp thạc sĩ. Đây là mong muốn của Giáng My lẫn con gái. Chị mừng khi Anh Sa về cạnh để chị giúp con thêm kinh nghiệm sống. Giáng My đang sống ở biệt thự triệu USD nằm tại khu Thảo Điền, quận 2, TP HCM.