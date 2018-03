Cô gái khuyết tật làm 4 giám khảo The Voice nghẹn ngào

Tập 2 phát sóng tối 15/7. Các thí sinh tuy không có chất giọng tốt như ở tập đầu tiên nhưng lại có phong cách trình diễn đa dạng, nhiều màu sắc. Các huấn luyện viên cũng không có sự tranh giành "nảy lửa" như ở tập trước.

Tiết mục dự thi của cô gái khuyết tật Phạm Phương Dung khiến khán giả cảm động. Lên sân khấu bằng cặp nạng, cô hát đầy tình cảm bài Nơi thời gian ngừng lại. Và thời gian như lắng đọng trong khán phòng khi cả 4 giám khảo quay ghế ngồi lại, thảng thốt nhận ra cô.

Hồ Ngọc Hà lên tiếng : "“Hôm nay tôi rất đau lòng khi phải ngồi trên chiếc ghế này. Tôi tin rằng anh Đàm Vĩnh Hưng và chị Thu Minh hợp với dòng nhạc của bạn hơn, nên tôi đã không bấm nút chọn bạn… Chúng tôi ngồi đây, chưa biết được người đứng trên sân khấu như thế nào, mà chỉ nghe và tìm tới chữ duyên để ấn nút…”. Còn Đàm Vĩnh Hưng - người định đôi lần ấn nút chọn - đã úp mặt vào tay nuối tiếc. Thu Minh cũng ngấn nước mắt khi bày tỏ tình cảm trước thí sinh nữ này. Cả 4 vị giám khảo đồng loạt bước lên dìu Phương Dung xuống sân khấu. Cô gái khuyết tật bị loại nhưng cũng cảm thấy toại nguyện khi đã đến được sân chơi này. (xem clip)

Thí sinh Phương Dung ngồi hát 'Nơi thời gian ngừng lại'. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Nếu ở tập đầu tiên vòng Giấu mặt, khán giả chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa Thu Minh và Hồ Ngọc Hà thì đến tập hai lại là “cuộc chiến” giữa hai giám khảo nam Đàm Vĩnh Hưng và Trần Lập.

Văn Đông là một thí sinh khiếm thị có chất giọng đầy máu lửa khi thể hiện bài hát Tâm hồn của đá. Giọng hát to, khỏe giúp thí sinh này được cả bốn giám khảo lựa chọn. Trần Lập nhanh tay bấm nút chọn và anh đã không giữ được sự bình tĩnh khi bấm giùm luôn cho cả Thu Minh và Hồ Ngọc Hà khiến cho hai nữ giám khảo ngạc nhiên. Tuy nhiên, họ cũng đồng tình về hành động quá khích của đàn anh. “Không phải tôi chọn bạn vì bạn hát bài hát của tôi, mà là do bạn hát rất hay, có lửa, đã lôi cuốn được khán phòng và cả bốn huấn luận viên”, Trần Lập nói. Văn Đông đã chọn rocker làm người huấn luyện cho mình.

Thí sinh lớn tuổi Kim Loan từng đoạt giải nhất Tiếng Hát Mãi Xanh cũng thử mình ở “Giọng hát Việt” với ca khúc Chỉ còn tôi với tôi. Chất giọng khỏe, hoang dã của cô hợp với phong cách nhạc của Trần Lập. “Chị có giọng ca khỏe khoắn, hơn cả hình thức. Chị tạo được cảm xúc rất mãnh liệt, và bản thân giọng ca của chị đã tỏa sáng”, Trần Lập nhận xét. Đàm Vĩnh Hưng - người cũng bấm nút chọn - thuyết phục: “Tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì dư thừa, sự nhấn nút của tôi như một lời khen dành cho chị”. Cuối cùng, Kim Loan chọn về đội Trần Lập.

Thí sinh nam tên Kiên Giang có giọng hát phong cách cổ điển trình diễn My way khiến người nghe bị “hút hồn”. Mặc dù cũng được các giám khảo khác yêu thích nhưng Kiên Giang lại chọn Trần Lập để huấn luyện cho mình, bởi anh muốn tìm đến sự kết hợp giữa cổ điển và rock. Thu Minh ví thí sinh này là viên ngọc thô cần được mài giũa.

Thu Thùy với bài Thu cạn được hai huấn luyện viên nam để ý. Cô hát không phô, không chênh và xử lý chuẩn xác một ca khúc khó. “Tôi thích giọng ca của em, tuy một vài chỗ chưa hoàn hảo. Em chỉ có một quyết định duy nhất thôi là về với tôi”, Mr. Đàm đã thuyết phục được thí sinh này về mình.

Hoàng Thị Uyên trình diễn ca khúc Niềm hy vọng đầy cuốn hút. Đàm Vĩnh Hưng nhận xét: “Giọng em rất tuyệt vời, tôi không kiềm chế được, muốn quay lại để giành lấy em". Trần Lập nói: “Lúc bắt đầu chưa được tốt nhưng em có giọng ca rất nội lực, em biết cách nhấn vào đâu. Con đường phía trước còn dài nên anh muốn mời em tham gia vào đội của anh để làm sao chúng ta có thể đi một cách mạnh mẽ hơn". Hai nam huấn luyện viên giành giật nhưng phần thắng lại về phía Thu Minh.

Huấn luyện viên Trần Lập thu nạp được nhiều tân binh trong tập 2 "Giọng hát Việt". Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng thu nạp được hai gương mặt nổi bật trong đêm thi.

Xuân Nghi, với giọng hát đầy nội lực, cuốn hút, được lòng cả bốn vị giám khảo trong ca khúc Listen. Đàm Vĩnh Hưng tha thiết muốn có được thí sinh này vào đội mình: “Anh không biết dùng từ nào để nói, anh tự thấy mình may mắn vì đã nổi tiếng trước vì nếu không, chắc chết với em quá! Em là một trong những chiến binh hạng nhất của anh nếu em về đội anh. Hãy giúp anh, anh yếu đuối lắm”. Còn Trần Lập nhận xét ngắn gọn: “Em là thành phần chiến lược của cuộc đua này”. Thu Minh và Hồ Ngọc Hà liên tục phản bác nhau để giành được Xuân Nghi. Trong khi đó, người được nữ thí sinh lựa chọn là Đàm Vĩnh Hưng.

Phan Ngọc Luân là giọng ca được yêu thích tại Sao Mai điểm hẹn 2010. Chàng trai trẻ có ngoại hình sáng sân khấu trình diễn ca khúc Wantaya want from me. Mặc dù giọng chàng trai này không quá xuất sắc, lối hát đa màu sắc của anh cũng khiến Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà bấm nút chọn. Đàm Vĩnh Hưng là giám khảo thắng cuộc.

Thí sinh Hoàng Mạnh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Trần Lập thu nạp thêm nhiều thí sinh có chất giọng mạnh mẽ, phù hợp với dòng nhạc của anh như: Ksor Đức, Thùy Linh, Huỳnh Anh Tuấn. Anh là vị giám khảo bội thu đêm qua. Tập ba "Giọng hát Việt" sẽ phát sóng lúc 21h30 ngày 22/7, trên VTV3.

Hoàng Dung