Cô gái Hà Nội học giỏi, biết bốn ngoại ngữ vẫn run khi thi hoa hậu

Phạm Ngọc Hà My sinh năm 1996. Cô từng được chọn tặng hoa Tổng thống Donald Trump tại sân bay Nội Bài trong lần ông đến thăm Việt Nam vào tháng 11/2017. Hà My cũng từng dự Lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung Suu Kyi trong các chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.