Cố diễn viên phim 'Thời xa vắng' yêu nghề đến cuối đời

Ngày 15/10, nghệ sĩ Quách Xuân Cương qua đời ở tuổi 63 vì bị ung thư gan giai đoạn cuối. Tin buồn đến chỉ sau hai tháng ông phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Lễ tang của nam diễn viên được tổ chức tại Hà Nội vào 11h ngày 16/10.

Trong mắt nhiều đồng nghiệp, bạn bè, Quách Xuân Cương luôn sống hết mình, biết quan tâm chia sẻ và không thích làm phiền người khác.

NSƯT Triệu Trung Kiên - Phó giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam - kể Quách Xuân Cương là học trò của bố anh thời còn ở Đại học Sân khấu Điện ảnh. Vì vậy, hai người đã thường quan tâm nhau từ lúc đi học. Đến khi đi làm, cơ duyên trong cuộc sống giúp bộ đôi nghệ sĩ gắn bó hơn.

Anh Kiên quý người đồng nghiệp lớn tuổi ở điểm chưa bao giờ ngại khó trong công việc. Dù trên con đường diễn xuất, ông phần lớn chỉ góp mặt qua các vai phụ, ông không bao giờ nề hà vai lớn, nhỏ miễn được gắn bó với nghề.

Ở tuổi ngoài 60, trước khi phát hiện bị bệnh nặng, nghệ sĩ Quách Xuân Cương vẫn miệt mài làm việc.

Nghệ sĩ Quách Xuân Cương.

"Trong công việc, có lúc nhiều người ngại khó nên né tránh còn anh Cương thì ngược lại. Khi thấy không được phân vai trong một thời gian, anh còn 'tra hỏi' tôi vì sao lại như thế và đòi được diễn. Ngoài các hoạt động chính trong nhà hát, anh Cương cũng rất năng nổ tham gia vào các hoạt động nghệ thuật bên ngoài như đóng phim, hát chầu văn... Hiếm khi có ai nghe thấy anh phàn nàn, kêu khổ. Đó là một người có tình yêu đặc biệt với nghề diễn xuất", NSƯT Trung Kiên tâm sự.

Sinh thời, diễn viên Quách Xuân Cương thường đi hát chầu văn cùng với người chồng quá cố của diễn viên Trà My. Chị và ông còn từng đóng chung trong vài bộ phim, tiểu phẩm. Qua nhiều năm gắn bó, Trà My quý mến và trân trọng đàn anh vì sự mẫu mực, lúc nào cũng nhiệt tình.

Nữ diễn viên không quên được lần cùng Quách Xuân Cương đi đóng video ca nhạc. Hôm ấy, họ hẹn nhau có mặt ở chị lúc 5h để khởi hành sớm. Mới 4h30, Quách Xuân Cương đã đến.

"Sáng hôm ấy trời lạnh. Một mình anh cứ ngồi ở bãi đỗ xe chờ mọi người. Khi tôi ra mới biết và hỏi vì sao anh không gọi tôi đón. Anh bảo sợ muộn giờ nên đến sớm và không ngại trời lạnh. Anh ấy là thế, chẳng bao giờ sai giờ hẹn. Tinh thần làm việc của anh lúc nào cũng khiến tôi phải ngưỡng mộ", chị chia sẻ.

Đến khi nằm một chỗ vì bệnh, bên cạnh những lo toan về gánh nặng cho gia đình, nam nghệ sĩ vẫn luôn đau đáu nỗi nhớ nghề diễn. Ca sĩ Hồ Quang 8 cho biết, cách đây không lâu, khi anh đến thăm, Quách Xuân Cương tâm sự về tiếc nuối khi phải rời xa nghệ thuật.

Trước đây, Hồ Quang 8 từng khó nhọc trong việc tìm kiếm diễn viên cho MV Hoa trinh nữ của mình. Sau một thời gian, anh mời được Quách Xuân Cương tham gia dự án âm nhạc. Không chỉ khâm phục đàn anh về thái độ làm việc nghiêm túc, Hồ Quang 8 còn bất ngờ khi nghệ sĩ từ chối nhận thù lao.

"Anh bảo với tôi 'Thôi anh ủng hộ chú. Chú còn phải ghi hình cho nhiều ca khúc, tốn thêm chi phí nữa. Anh cũng tâm đắc với MV của chú nên không cần cát-xê'. Tôi nghe vậy đã không kìm được xúc động. Tuy vậy, tôi vẫn gửi anh vài đồng gọi là 'lộc' nghề. Rồi đến lúc bị bệnh, nhìn thấy đồng nghiệp đến thăm, tay cầm túi chườm nóng nhưng anh vui ra mặt, miệng cứ nói mừng mãi", Hồ Quang 8 ngậm ngùi.

Diễn viên phim "Thời xa vắng" (ngoài cùng bên trái) luôn là người lạc quan, vui tính.

Nét tếu táo, vui vẻ thường trực của Quách Xuân Cương còn là điều làm cho đồng nghiệp nhớ về ông. Không chỉ chọc cười khán giả khi bước lên sân khấu, Xuân Cương còn là "trung tâm giải khuây" cho mọi người. Nam diễn viên có nụ cười tít mắt đặc trưng, hay bị trêu là "mắt treo".

Hai tháng trước, diễn viên Trà My đến nhà thăm Quách Xuân Cương. Nhìn thấy bụng ông chướng to, không ăn được, chị rất buồn. "Tôi đã linh cảm đến chuyện chẳng lành. Nhưng lúc ấy, tôi vẫn thấy anh Cương yêu đời khi trò chuyện. Tôi đã tự nhủ cũng may anh vẫn còn lạc quan chứ nếu ngược lại thì bệnh tình càng xấu đi và anh thêm khổ. Hôm nay, đi công tác về, vừa nghe tin anh Cương mất, tôi hụt hẫng và đau lòng quá", nữ diễn viên bùi ngùi.

Đức Trí