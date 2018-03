Chiến Thắng: 'Con tôi khóc khi vợ bỏ đi'

Vợ đệ đơn ly hôn nghệ sĩ hài Chiến Thắng sau nửa năm cưới

- Vì sao chỉ sau nửa năm cưới, vợ anh đệ đơn ly hôn?

- Thu Ngọc cho rằng tôi và cô ấy không hòa hợp với nhau nhưng tôi có nỗi khổ riêng. Tôi không thuộc biên chế cơ quan, đoàn thể nào nên phải bươn chải lo cho gia đình. Hầu như ngày nào tôi cũng tự lái xe đi diễn ở các tỉnh, lúc về đến nhà là 2 - 3h sáng. Khi ấy, Ngọc đã ngủ say, tôi không thể gọi vợ dậy tâm sự, nói những lời yêu mặn nồng được. Ngày hôm sau, tôi dành thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức để chiều đi diễn tiếp. Có lần, tôi đưa vợ đi cùng nhưng cô ấy say xe và ốm mất mấy ngày.

Ở nhà, tôi tranh thủ những lúc rảnh rỗi để hỏi han, tâm sự với vợ nhưng Ngọc vẫn cảm thấy thời gian tôi dành cho cô ấy quá ít. Tôi là người sống nội tâm. Tôi yêu bằng hành động và ít khi nói những lời ngọt ngào.

Vợ chồng tôi không có mâu thuẫn gì gay gắt. Cuộc sống vẫn đều đều như vậy. Khi Ngọc đệ đơn ly hôn, tôi rất choáng váng. Đến bây giờ, tôi vẫn không tin cuộc hôn nhân thứ ba tan vỡ. Mọi thứ nhẹ nhàng đến nỗi tôi nghĩ rằng hai đứa chỉ tạm chia tay.

Thu Ngọc và bé Thảo My - con gái út của diễn viên Chiến Thắng.

- Các con anh phản ứng ra sao khi bố lại ly hôn?

- Hiện tại, cuộc sống gia đình tôi có khá nhiều xáo trộn. Tôi đi diễn suốt ngày nên không có nhiều thời gian trông nom các con. Bố tôi bị đau chân nên bà phải chăm sóc ông. Dù rất buồn, tôi vẫn phải để các cháu về sống cùng mẹ. Cuối tuần, con đến ở với tôi.

Khi Ngọc dọn đồ về nhà mẹ đẻ, bé Thảo My rơm rớm nước mắt. Cháu nói với cô ấy: "Mẹ đi đâu đấy? Mẹ nhớ về với con nhé". Ngày cưới của tôi và Ngọc, Thảo My tự lên sân khấu xin hát một bài và chúc bố mẹ trăm năm hạnh phúc. Một hôm, khi nằm giữa hai vợ chồng, Thảo My đột nhiên yêu cầu Ngọc đưa nhẫn cưới cho cháu giữ. Khi vợ tôi hỏi con lý do tại sao, cháu trả lời: "Con giữ thì mới không bao giờ bỏ nhau". Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đó là câu nói vu vơ của trẻ con nhưng thực ra chúng khá nhạy cảm với mọi sự thay đổi.

Chiến Thắng thừa nhận anh có ít thời gian dành cho vợ.

- Vợ anh từng là giáo viên tiểu học, lại kém anh 15 tuổi. Nghề nghiệp, tuổi tác ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh chị ra sao?

- Tôi nghĩ nghề nghiệp chỉ quyết định một phần thôi. Sau khi kết hôn hồi cuối năm ngoái, tôi cùng vợ bàn bạc và quyết định cô ấy ở nhà vun vén gia đình, chăm sóc con cái. Ngọc chưa vào biên chế, thu nhập chỉ khoảng một, hai triệu đồng mỗi tháng. Tôi thương vợ nên muốn cô ấy ở nhà cho đỡ vất vả. Thế nhưng, có thể cô ấy căng thẳng, bí bách vì ít được ra ngoài. Tôi sai ở chỗ yêu không đúng cách.

Nghệ sĩ chúng tôi cần nắm bắt tâm lý mọi lứa tuổi để đặt ra những tình huống kịch tính hoặc gây cười. Tôi cảm thấy chúng tôi không có khoảng cách tuổi tác. Ban đầu, khi mới về sống chung, vợ cũng thừa nhận hai đứa hòa hợp về mọi mặt.

* Chiến Thắng hát trong hôn lễ với Thu Ngọc

- Anh từng chia sẻ anh cưa đổ vợ trong 12 ngày đêm. Vì sao anh quyết định kết hôn nhanh chóng?

- Trước khi tìm hiểu nhau, tôi quen biết Ngọc từ hơn hai năm trước. Lúc đó, tôi là người đàn ông đã trải qua hai đời vợ và có ba đứa con. Tôi nghĩ đơn giản ai yêu con tôi, tôi yêu người đấy. Tôi rung động với Ngọc bởi tình cảm chân thành, cử chỉ quan tâm cô ấy dành cho các cháu. Nhiều đôi đến với nhau bởi tình yêu sét đánh nhưng vẫn hạnh phúc bền lâu. Tôi nghĩ vấn đề ở đây không phải thời gian mà là tư duy, quan niệm sống khác biệt nên không thể hòa hợp.

Thu Ngọc - Chiến Thắng trong hôn lễ hồi cuối năm 2016 được tổ chức ở quê nhà cô dâu, Phú Thọ.

- Hai người bàn bạc chuyện chia tay ra sao?

- Chúng tôi chưa kịp gây dựng gì cùng nhau nên mọi chuyện giải quyết khá nhẹ nhàng, nhanh gọn. Chỉ có điều, sau khi đệ đơn ly hôn, cô ấy chỉ về thông báo ngắn gọn với bố mẹ tôi rồi đùng đùng bỏ về nhà ngoại. Việc này khiến hai cụ chạnh lòng. Như vậy chẳng khác nào gia đình tôi không có nề nếp, gia phong, thích thì đến, không thích là đi. Khi chúng tôi đến tòa án, cán bộ hòa giải cũng chỉ ra đây là sai lầm của Ngọc.

Thế nhưng, hôn nhân là chuyện trọng đại. Tôi nghĩ Ngọc đã suy nghĩ rất kỹ trước khi hành động. Tôi níu kéo nhưng không ép buộc vợ. Tôi mong Ngọc tìm thấy người phù hợp, có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Tôi cũng dặn Ngọc nếu một, hai năm nữa chưa lấy ai, cô ấy có thể quay về với tôi.

* Chiến Thắng hát "Đường tình đôi ngả"

- Mối quan hệ của anh với vợ hiện nay thế nào?

- Thỉnh thoảng, tôi vẫn gọi điện hỏi han cô ấy như trước. "Vợ dạo này ra sao?", "Vợ có khỏe không?", "Công việc của vợ thế nào?". Nói chung, tình cảm tôi dành cho cô ấy từ trước đến nay không thay đổi. Tôi không hề ruồng rẫy hay ghét bỏ gì cô ấy.

Đối với những người vợ trước, tôi cũng coi họ như bạn bè. Tôi không giận được ai lâu. Chúng tôi cùng chăm sóc con cái nên vẫn thường xuyên liên lạc. Tuy nhiên, khi sống với Ngọc, tôi luôn đặt ra giới hạn với vợ hoặc người yêu cũ bởi tôi tôn trọng Ngọc và không muốn cô ấy buồn.

- Đã ba lần ly hôn, anh nghĩ gì về trách nhiệm của mình khi đổ vỡ chuyện tình cảm?

- Chẳng ai muốn lấy vợ về rồi chia tay. Hơn nữa, tôi còn là người bị động. Nếu tôi là người trăng hoa, chơi bời, tôi sẽ không lấy vợ làm gì cho vướng bận. Khi hôn nhân tan vỡ, tôi là người đầu tiên bị dư luận quay lưng. Nhiều nghệ sĩ khác như anh Giang Còi, Công Lý, Hiệp Gà cũng rơi vào cảnh như vậy. Tôi nghĩ một phần do số phận, một phần do nghề nghiệp của chúng tôi quá vất vả. Nếu không tìm được người có bản lĩnh, biết "đồng cam cộng khổ", đổ vỡ chỉ là chuyện sớm hay muộn.

- Anh dự tính ra sao sau khi ly hôn?

- Tôi hiện rất buồn và mệt mỏi. Ban đầu, tôi định giữ kín chuyện này. Sau đó, tôi chia sẻ với khán giả vì không muốn mọi người nghĩ tôi là kẻ nói dối. Hơn nữa, tôi cũng muốn công khai để Ngọc dễ dàng tìm được hạnh phúc mới. Thế nhưng, dư luận không hiểu rõ câu chuyện lại "ném đá" tôi không thương tiếc. Hiện tôi chỉ muốn tập trung vào công việc và chăm sóc gia đình. Tôi sợ tình yêu, hôn nhân lắm rồi. Tôi cũng muốn hạnh phúc đủ đầy như người khác nhưng không được.

Vĩ Thanh