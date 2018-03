Chị song sinh của Hoa khôi Nam Em công khai yêu đồng tính

Chị song sinh của Hoa khôi Nam Em ghi danh thi hát / Chị song sinh của Nam Em đi thử vai làm diễn viên kịch

Mới đây, Hoa khôi Nam Em bất ngờ đăng video trên trang cá nhân kể chuyện bị người yêu đồng tính của chị gái - Nguyễn Thị Lệ Nam - hăm dọa. Được sự động viên của em gái, Lệ Nam thừa nhận một năm trước cô có quen một người. Cả hai có mối quan hệ yêu đương mặn nồng và từng chung sống cùng nhau.

Chị gái Nam Em chia sẻ chuyện bị người yêu đồng tính đe dọa

Lệ Nam chia sẻ: "Tôi và cô ấy thương yêu nhau thật lòng, cô ấy rất tốt nhưng nóng tính. Tôi quá sợ hãi và ám ảnh những gì cô ấy gây ra cho tôi nên đã bỏ trốn, về nhà Nam Em ở. Được đến ngày thứ ba thì cô ấy tìm ra và hăm dọa rất nhiều". Thừa nhận mình vẫn còn thương yêu người cũ nhưng Lệ Nam cương quyết muốn chia tay để có cuộc sống bình yên.

Nguyễn Thị Lệ Nam (phải) từng được Nam Em và gia đình nhiều lần khuyên dứt khỏi cuộc tình đồng tính để tập trung hoạt động nghệ thuật.

Về phần Nam Em, dù đã nhờ công an can thiệp để bảo vệ chị gái, cô vẫn lo lắng vì người yêu cũ có đã có những lời đe dọa ảnh hưởng đến công việc và tính mạng của hai chị em. "Chuyện này không hay ho gì, nhưng tôi buộc phải nói ra để cô ấy không còn lý do gì dọa nạt chúng tôi nữa. Tôi mong cô ấy bình tĩnh nhận ra vấn đề và để chị Lệ Nam được sống yên ổn", cô nói.

Theo lời kể của Nam Em, chị gái cô từng bỏ nhà theo người yêu một thời gian dài, bất chấp gia đình ngăn cản. Sau khi Lệ Nam chia tay, bạn gái cũ vẫn níu kéo và tìm mọi cách nối lại mối quan hệ. Cũng theo Nam Em, tài khoản mạng xã hội của chị song sinh đã bị người này chiếm giữ.

Chị gái Nam Em đang là sinh viên ngành Quản lý Văn hóa tại trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hà Nội. Cô có ngoại hình không thua kém em gái. Lệ Nam có tính tình năng động, mạnh mẽ hơn và không thích đi thi hoa hậu. Lệ Nam cho biết cô đã đăng ký tham gia chương trình The Face 2017.

Quỳnh Anh