Cheryl Cole mời bạn nhảy đến sống chung

Cheryl, 27 tuổi, vừa tạm bình phục sau mấy tuần nằm liệt giường vì sốt rét với sức khỏe luôn trong tình trạng nguy kịch. Còn Derek, 25 tuổi, luôn túc trực bên cạnh Cheryl, cùng với mẹ cô chăm sóc cô rất chu đáo.

Trong thời gian qua, vũ công của chương trình “Dancing with the Stars” đã gặp gỡ các nhà sản xuất truyền hình, các ông chủ của các đài truyền hình và ký được nhiều hợp đồng biểu diễn mới ở Anh. Vì thế, Derek có kế hoạch chuyển tới Anh và sống ở đây cho đến hết năm.

Cheryl và Derek cùng ra ngoài ăn trưa với 2 vệ sĩ đi kèm ở Los Angeles (Mỹ) hồi tháng 2. Ảnh: Bauer Griffin.

Cheryl hiện sở hữu một ngôi nhà trị giá vài triệu bảng gần khu Godalming, Surrey, London. Một nguồn tin của The Sun cho biết: “Derek nhận được rất nhiều lời mời cộng tác ở Anh, sau thành công trong Dancing with the Stars. Cheryl rất lo anh ấy phải làm việc quá tải nhưng cũng vui mừng vì điều đó có nghĩa là Derek sẽ ở lại Anh, có nhiều thời gian ở bên Cheryl hơn”.

“Cô ấy còn hơn cả hạnh phúc khi đề nghị Derek đến sống chung. Cheryl đang từng bước lấy lại sức khỏe và đang tìm kiếm một người bạn đồng hành để có thể ở bên cô, chăm sóc cô, tâm sự với cô. Derek thì lại đang tìm một nơi để sống ở phía Tây London, nhưng trước khi tìm được nhà riêng, anh ấy rất vui và đồng ý ngay khi Cheryl đưa ra đề nghị đó”.

Tình cảm giữa Cheryl và bạn nhảy ngày càng gắn bó sau khi Derek ở bên tận tình chăm sóc nữ ca sĩ trong lúc ốm đau. Ảnh: Elle.

Vợ cũ của hậu vệ Ashley Cole bị dính căn bệnh nhiệt đới nguy hiểm khi cùng Derek đi nghỉ hè ở đất nước châu Phi Tanzania. Người bạn nhảy của cô rất ân hận vì chuyện này vì anh là người đề xuất địa điểm đi nghỉ. Đôi ca sĩ - vũ công chưa chính thức tuyên bố yêu nhau, nhưng luôn cư xử với nhau trìu mến, ấm áp. Việc Cheryl mời Derek đến ở chung lần này một lần nữa thể hiện hai người quả thực có mối quan hệ rất thân thiết, khó có thể nói là bạn bè bình thường.

Sau khi cùng nhau biểu diễn ăn ý bài hit “Parachute” trên sân khấu hồi tháng 6, Cheryl và Derek đã bị đồn hẹn hò. Hai người liên tiếp xuất hiện cùng nhau trong những dịp đi chơi riêng, nhưng không chịu xác nhận tin đồn.

Pham Mi Ly