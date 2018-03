Cheryl Cole bị đồn hẹn hò rapper Will.I.Am

Cheryl có mặt bên Will.I.Am ở một vài bữa tiệc, nơi nhóm nhạc của anh biểu diễn. Người đẹp đi cùng để ủng hộ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm. Tin đồn bắt đầu lan truyền, cho rằng cả hai có mối quan hệ sâu đậm trên cả tình bạn.

Cheryl Cole và Will.I.Am cùng dự tiệc ở Cannes. Ảnh: Splash.

Theo MTV, rapper lừng danh của Mỹ không ngần ngại thể hiện lòng hâm mộ đối với kiều nữ người Anh. Will.I.Am ca ngợi Chezza, biệt danh của Cheryl, là “người phụ nữ đẹp nhất thế giới” và anh thể hiện sự thân mật, âu yếm với người vợ đang ly thân của Ashley Cole mọi lúc mọi nơi.

Có nguồn tin kể lại, Will.I.Am đã yêu cầu một phòng thay đồ đôi cho cả anh và Cheryl trong buổi diễn của nhóm ở sân vận động Espanol (Tây Ban Nha), mặc dù giọng ca của Girl Aloud không cần phòng thay đồ làm gì bởi vì cô không biểu diễn.

Cũng có tin đồn anh đã đặt một bàn ở nhà hàng El Bulli nổi tiếng trong thành phố ngay sau buổi diễn cho cả hai người. Đó chỉ là một vài trong số rất nhiều những cử chỉ đẹp mà Will.I.Am dành cho cô ca sĩ xinh đẹp.

Sau khi đơn phương tuyên bố ly dị chồng, Cheryl ngày càng quyến rũ và nổi bật hơn. Ảnh: Elle.

Hôm 19/5, Will vừa thuê một chiếc trực thăng để đón Cheryl từ Cannes tới Monte Carlo. Trước đó ở Cannes, nữ ca sĩ vừa biểu diễn trong vòng nửa tiếng đồng hồ ở khách sạn Du Cap và kiếm được 250.000 USD. Rapper tài năng sẽ trình diễn khả năng DJ ở lễ trao giải World Music Awards tại Monte Carlo, vì thế anh không thể để Cheryl bỏ lỡ. Máy bay của Will đã đưa Cheryl đến nơi, chỉ 30 phút trước khi tiết mục của Will bắt đầu.

Cheryl Cole thực tế vẫn chưa chấm dứt cuộc hôn nhân đầy sóng gió với hậu vệ đội tuyển Anh. Ashley nhiều lần lừa dối vợ, lên giường với hàng loạt phụ nữ khác. Sau một vài lần tha thứ nhưng chồng vẫn chứng nào tật đấy, giọng ca của Girl Aloud đơn phương quyết định chia tay.

Pham Mi Ly