Châu Huệ Mẫn khen chồng chu đáo

Ngày 9/8, Châu Huệ Mẫn xuất hiện trong sự kiện của một nhãn hàng. Một số người mẫu khác cũng được mời đến tham dự, song nữ diễn viên 45 tuổi vẫn gây chú ý bởi vẻ đẹp đằm thắm, trang nhã trong bộ váy xanh. Lần này, Huệ Mẫn còn khiến khán giả ngạc nhiên khi xuất hiện với mái tóc ngắn lạ mắt.

Châu Huệ Mẫn tại sự kiện ngày 9/8. Ảnh: QQ.

Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn, Huệ Mẫn tiết lộ, đó chỉ là tóc giả. “Tôi rất thích cắt tóc ngắn, nhưng quản lý và chuyên gia làm tóc không tán thành, còn chồng tôi thì không ý kiến gì. Có lúc tôi để kiểu tóc mới anh ấy còn không nhận ra”, nữ ca sĩ nói.

Nhưng Huệ Mẫn cho biết, cô không phật lòng vì điều đó. Cô nói: “Nghê Chấn có những ưu điểm của anh ấy. Anh hiểu tâm lý người khác, chu đáo, và rất quan tâm tới tôi. Tôi sợ lạnh nên ban đêm, ông xã thường dậy đắp chăn cho tôi cẩn thận. Nếu cho điểm, anh ấy nhất định được điểm cao hơn tôi”.

Châu Huệ Mẫn và chồng - nhà văn Nghê Chấn. Ảnh: Baidu.

Khi được hỏi, tại sao không lập trang cá nhân Weibo, nữ diễn viên cho biết: “Tôi đã có website riêng rồi, không cần hình thức quảng bá khác nữa. Tôi muốn giữ không gian riêng cho bản thân”.

Châu Huệ Mẫn (Vivian Chow) kết hôn với nhà văn Nghê Chấn vào năm 2009. Trước khi kết hôn, Nghê Chấn từng dính vào scandal ngoại tình với một sinh viên. Bức ảnh hai người "khóa môi" tràn ngập các mặt báo Hong Kong hồi tháng 12/2008. Tuy nhiên, sau đó, Châu Huệ Mẫn đã tha thứ và đồng ý kết hôn với anh.

Dù đã sang tuổi 45, Châu Huệ Mẫn vẫn giữ được nét thanh xuân trên gương mặt. Cô từng tham gia đóng các phim Đại thời đại (The Greed of Man, 1992), All about love (2010)…

Hải Lan